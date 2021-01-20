大盤攻萬六 半導體族群吸金獨漲　

台股開盤不久即攻至萬六關卡，不過，因資金過度集中在半導體族群， 雖助漲大盤指數卻讓其他各類股資金失血，早盤再度引發盤勢震盪。

今早開盤後，半導體指數衝高到427.9點，漲幅約2.9%；台積電（2330）衝高到650元，大漲23元，拉抬大盤指數上漲約160點；再加上聯電（2303）、聯傑（3094）、晶心科（6533）及京鼎（3413）表現也強勢，半導體族群氣勢旺盛。

不過，也因為資金過度湧進半導體族群，部分賣壓釋出而造成敦泰（3545）盤中出現跌停，凌陽（2401）、偉詮電（2436）、強茂（2481）、智原（3035）、日月光投控（3711）等股出現回檔修正。

今日早盤僅半導體族群較明顯上漲，其他類股普遍下挫，塑膠、電器電纜、玻陶、鋼鐵、觀光、營建及航運等類股指數跌幅較深，金融類股跌幅也超過1%。