恒生科技指數創新高 統一獨家恒生科技指數ETN飆漲

港股創一年半的新高，帶動恒生科技指數昨(19)日大漲2.84%收在9374.79點，亦為去年中掛牌後新高；台灣唯一連結恒生科技指數的交易所交易產品-統一恒生科技指數ETN(020021)同樂，12/2掛牌以來的漲幅近19%。

統一投顧分析，此波大漲主要是南向資金拉抬，繼港股通本周一（18日）湧入近230億元後，昨日淨買入266億元再次破紀錄。短線因素來看，由於美系資金對港股仍有極大影響力，在拜登即將上任之際，市場認為將一改川普極端的對中態度，有益「逐漸A股化」的港股正向發展。就長線來看，中美爭霸成常態，中國勢必全力作多資本市場，以促進科技，加上多檔指標性股票今年可望回港上市的議題發酵，整體氣氛相當樂觀。

就結構面來看，港交所作多科技板塊的態勢明顯，從恒生科技指數獨特的快速納入機制、同股不同權制度的設計都是相當明顯的質變，即可發現香港已然成為中國政府協助企業壯大的籌措資金管道；加上恒生科技指數標的具有稀缺性，如騰訊、小米、美團以及昨日同創新高的舜宇光學等行業龍頭公司皆未在大陸掛牌，自然是大陸資金追逐的目標。

統一證券說，尤其陸資占昨日港股成交額比重已經接近33%，陸資開始對港股擁有訂價權，估值有望持續提升目前統一恒生科技指數ETN(020021)為台灣交易所唯一直接連結恒生科技指數的商品，近期交投異常熱絡，統一證券金融商品部表示，統一恒科ETN目前淨值11.66元，若看好資金熱潮將持續以及未來恒生科技指數的發展空間，可以存股角度布局。