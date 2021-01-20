美股四大指數走揚 台股上漲57點開在15,934點

美股四大指數收盤全數上漲，尤以科技股表現較為強勢，帶動台股今（20）日開盤上漲57.48點，開在15934.85點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股漲逾1%激勵下，指數持續向上攻。

受惠美國準財政部長葉倫於國會聽證表示，將大力支持擴大財政支出，且市場期待拜登端出更多政策牛肉，以及企業財報公布狀況良好，激勵美股四大指數全面走高，其中臉書、GOOGLE 等大型科技股大幅反彈，費半成分股更是全數上揚。

終場道瓊工業指數上漲116.26點，或0.37%，收在30930點；標普500指數上漲30.65點，或0.81%，收在3798.91點；Nasdaq指數上漲198.68點，或1.52%，收在13197.1點；費半指數上漲100.5點，或3.35%，收在3093.31點。

統一投顧認為，短期國內疫情干擾，台股高檔遭遇亂流。但全球資金寬鬆，景氣逐漸回溫，台股下檔低接買盤強勁。加上台積電法說奠定電子產品需求強勁，以及接續而來美股財報及台灣重量級科技股法說利多可期。考量外資2020年賣超台股5,349億，且目前融券仍在高檔水位，逼外資認錯回補及軋散戶空手行情持續，建議持續偏多操作。選股聚焦半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及第1季展望佳的業績題材股。