快訊

不逆風 柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

柯文哲日媒參訪表態 參選2024總統為實現政策理念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙利多帶旺 外資升鴻海目標價至130元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
外資看好鴻海，目標價調升至130元。（歐新社）
外資看好鴻海，目標價調升至130元。（歐新社）

繼摩根士丹利丶大和資本上修鴻海（2317）目標價至130元，美銀證券最新報告，看好iPhone 12熱銷及電動車發展加快，跟進上修鴻海目標價至130元，力薦投資人BUY！

加上美銀證券，外資圈還有瑞銀等共四家喊鴻海130元，另麥格理123元，摩根大通120元，也都有上檔空間。

美銀表示，鴻海去年第4季營收超乎預期，反映高階iPhone 12熱銷，今年以來買氣不退，加上和碩（4938）、緯創（3231）爆發勞工爭議，可能為鴻海帶來轉單，上一季獲利和第1季營收有望持續優於市場預期。

美銀指出，鴻海加速電動車布局，MIH平台已經集結裕隆（2201）丶吉利丶飛雅特等重要夥伴，有助加快轉型。近期股價大漲，正反映市場期待鴻海新事業潛能爆發，同步上修對集團電動車事業的發展效益。

基於iPhone事業和電動車前景樂觀，美銀此次上修鴻海今丶明年每股純益至9.45元、10.02元，目標價114元升至130元。

鴻海 電動車

延伸閱讀

鴻海旗下FII 奪日電信商大單

鴻海打進Apple Car鏈 成長動能看旺

鴻海題材夯 押長天期

鴻海要收回扣老臣吐錢 2185萬佣金高院判廖萬城拿出來

相關新聞

台積電盤中一度衝上650元 今年來市值激增3.11兆元

台積電（2330）持續創歷史天價，今(20)日以633元開出，上漲6元，股價開高後走高，一度衝上650元，上漲23元，市...

美股四大指數走揚 台股上漲57點開在15,934點

美股四大指數收盤全數上漲，尤以科技股表現較為強勢，帶動台股今（20）日開盤上漲57.48點，開在15934.85點，早盤...

半導體ADR大漲 台股上攻萬六待觀察

美國可望推出更大規模紓困方案，帶動美股道瓊工業指數上漲116.26點，聯電美國存託憑證大漲有利台股連動，但桃醫疫情進入社...

雙利多帶旺 外資升鴻海目標價至130元

繼摩根士丹利丶大和資本上修鴻海（2317）目標價至130元，美銀證券最新報告，看好iPhone 12熱銷及電動車發展加快...

晶圓雙雄爆量 占大盤總成交量五分之一

半導體市況熱，晶圓代工產能供不應求，市場資金昨（19）日簇擁台積電、聯電，推升晶圓雙雄股價同步攀高。台積電盤中一度衝上新...

台積助攻 台股指數、市值締新猷

外資買盤鎖定台積電為主的半導體族群、終止連三賣轉為買超66億元帶動下，台股昨（19）日收盤與台積電、半導體指數同創歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。