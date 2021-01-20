雙利多帶旺 外資升鴻海目標價至130元

繼摩根士丹利丶大和資本上修鴻海（2317）目標價至130元，美銀證券最新報告，看好iPhone 12熱銷及電動車發展加快，跟進上修鴻海目標價至130元，力薦投資人BUY！

加上美銀證券，外資圈還有瑞銀等共四家喊鴻海130元，另麥格理123元，摩根大通120元，也都有上檔空間。

美銀表示，鴻海去年第4季營收超乎預期，反映高階iPhone 12熱銷，今年以來買氣不退，加上和碩（4938）、緯創（3231）爆發勞工爭議，可能為鴻海帶來轉單，上一季獲利和第1季營收有望持續優於市場預期。

美銀指出，鴻海加速電動車布局，MIH平台已經集結裕隆（2201）丶吉利丶飛雅特等重要夥伴，有助加快轉型。近期股價大漲，正反映市場期待鴻海新事業潛能爆發，同步上修對集團電動車事業的發展效益。

基於iPhone事業和電動車前景樂觀，美銀此次上修鴻海今丶明年每股純益至9.45元、10.02元，目標價114元升至130元。