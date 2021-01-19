基富通公布去年業績 成立四年終轉虧為盈
國內最大線上專營基金平台業者「基富通」今天公布2020年營運成果，客戶人數站上18萬人，較前一年度增加50%，全平台年度基金申購量成長達100%；其中占平台每月申購量約三成的定期定額表現尤其突出，全年申購金額年增率達150%，整個平台的基金存量（AUM）突破500億元。基富通也在成立第四年由虧轉盈，實現全年獲利目標。
基富通董事長林修銘表示，去年對基富通來說是相當重要的一年，平台實現成立四年以來的首度全年獲利。 2021年基富通將邁入成立以來的第五年，將延續推廣退休準備觀念，並進一步將退休準備由投資擴大到保障，下半年平台將有相關專案推出，希望能讓更多民眾及早開始透過實際行動，為自己的退休做準備。
林修銘指出，2020年平台仍維持多項業務指標的快速成長，包括客戶數在2019年已達12萬人的高基礎下，仍出現五成的年增率，總客戶人數成長至18萬人。隨著客戶人數大增，加上2020年是風險與機會夾雜的一年，資金行情推動投資市場交易熱絡下，平台年度申購量更較前一年度倍增；值得一提的是，在定期定額推動有成下，全年定期定額申購量年成長出現150%的亮麗表現，2020年12月單月定期定額扣款金額已達約18億元。
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