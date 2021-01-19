未來世代REITs與科技股 兼顧收息與成長

數位化與人口變化趨勢是未來世代面臨的重要課題，2020年新冠疫情肆虐全球，更加速了數位化的浪潮，催生數位生態圈 – 數位基礎建設及科技軟、硬體產業。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金看準未來趨勢，布局數位生態圈中未來世代REITs以及科技產業股票，一手掌握數位科技及數位基礎建設商機，兼顧收息與成長，追求亮眼報酬，2月22日開募，由永豐銀行擔任基金保管機構。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，凱基投信看好未來世代關鍵資產，投資組合聚焦科技股與科技REITs，瞄準行動通訊、雲端、大數據、人工智慧等創新科技趨勢引爆之强大需求；加上網路技術進步及新冠疫情所帶來的消費模式改變，物流倉儲與自助倉儲的需求隨之成長，「未來世代科技REITs和傳統REITs是天與地的差別」。

另外，人口結構及房價與收入結構改變，以租代買的趨勢愈發明顯，新型態住宅因應而生，包括長照住宅、行動模組住宅等。以數位科技股搭配科技、倉儲、新型態住宅REITs掌握「數位化」及「人口變化」全球大趨勢商機。

觀察各資產類別報酬率、股息率及股息成長率，未來世代REITs及科技股票擁有較高年化報酬率，同時過去五年總報酬表現亮眼，均遠勝全球股以及全球綜合債。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定基金經理人羅世明表示，低利環境持續擴大，全球綜合債券票面利率已下降至2.4%；相對而言，未來世代REITs目前股息率仍有2.6%，收息能力已高於綜合債券水準。

羅世明認為，債券收息能力將持續面臨壓力；全球債券過去三年票息成長率衰退3.8%，而全球股票則為零成長。相對而言，未來世代REITs及科技股則分別有7.0%、15.2%的股息成長率，優於全球股、債的股息成長率、票息成長率。

未來世代REITs較傳統REITs具更強成長動能，羅世明指出，2020年疫情期間流動性緊縮，導致REITs報酬遭受衝擊，但未來世代REITs多較為抗跌，其中科技及倉儲相關REITs今年以來報酬均已收復疫情期間跌幅，甚至可受惠於疫情，加速數位生態圈帶來的影響，參與長期成長趨勢，搭配科技股可進一步加強成長爆發力。

羅世明進一步表示，REITs有較穩定的現金流可提高資產價格穩定性，強化投資組合下檔保護能力，且REITs搭配股票的多重資產配置更能提升投資組合投資效率，未來投資組合將視整體利率動態調整比重，以兼顧穩定收息與資本利得增值。