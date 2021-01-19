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台股收漲265.37點 三大法人買超100.85億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電股價再創歷史新高，帶動台股開高走高，指數終場收在15877.37點，大漲265.37點，成交值新台幣3168.63億元。投資人緊盯證券行內的電視牆。 中央社
台積電股價再創歷史新高，帶動台股開高走高，指數終場收在15877.37點，大漲265.37點，成交值新台幣3168.63億元。投資人緊盯證券行內的電視牆。 中央社

台股今(19)日開高走高，權王台積電（2330）領軍攻堅，再飆上新天價作收，聯電（2303）也創18年新高，電子股、高價股買盤簇擁，推升指數再朝16,000點關卡叩關，終場以15,877.37點作收，上漲265.37點，成交量3,168.63億元；三大法人買超100.85億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超66.21億元，投信買超8.2億元，自營商買超（合計）26.43億元，其中自營商（自行買賣）買超17.33億元，自營商（避險）買超9.1億元。

台股今日以15,716.64點開出，在買盤進場下指數往上走高，最高衝達15,928.14點，大漲316.14點，主要是由台積電帶頭上攻，聯電也衝高

買單湧進權值股、高價股，大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等收紅，精測（6510）一度攻上千元，終場則以974元收盤；大盤指數衝高，終場收在15,877.37點，收復5日線，漲幅1.7%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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