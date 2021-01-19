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台積電衝高領軍 台股大漲265點收15,877點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日終場漲265.37點，收在15,877.37點，收復5日均線，成交量達3,168.63億元。記者杜建重攝影／報系資料照
台股今日終場漲265.37點，收在15,877.37點，收復5日均線，成交量達3,168.63億元。記者杜建重攝影／報系資料照

台股今（26）日開高走高，午盤過後多方持續發動攻勢，買盤進場推升指數走高，一度大漲316點來到15,928點，不過尾盤賣單調節台積電（2330）、聯電（2303）等，使加權指數漲幅收斂，終場漲265.37點，收在15,877.37點，收復5日均線，成交量達3,168.63億元。

美國期貨電子盤走揚，帶動亞洲主要股市也跟著走高，台股今日漲勢犀利，盤面上權值股買單湧進，台積電再創歷史新高價，收在627元，盤中甚至見到632元、聯電股價續創18年新高，收在53元、鴻海（2317）、聯發科（2454）也收漲；而高價股也有買盤簇擁，股王大立光（3008）止跌反彈，而盤中一度見到八千金，精測（6510）站上千元關卡。另外，金寶（2312）、凌陽（2401）、矽統（2363）、台揚（2314）、鼎元（2426）等紛紛攻上漲停板。

展望後市，群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，在資金持續寬鬆、美國政局可望穩定走出新氣象，股市仍將維持多頭，漲多的電子股雖有回檔的壓力，但低基期的電子族群將輪番上陣表演。投資布局上建議仍以今年基本面展望佳的電子族群為主，例如晶圓代工、PA、IC設計、記憶體、電子紙、散熱模組、特斯拉(電動車)、5G等族群布局。

台積電 台股

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