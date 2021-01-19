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台積電盤中創632元新天價 拉高台指期結算行情
台積電（2330）今(19)日再創新高，觸及632元關卡，大漲25元，漲幅超過3.5%；台積電股價勁揚也帶動台指期今日結算行情。
台積電今日開盤後即緩步走揚，接近下午1點半攻到632元，也拉抬大盤指數上漲突破 15,900點，往萬六點關卡挑戰。台積電今日走揚，成交量為明顯擴增，股價也未呈現較大震盪。
台指期今日結算，科技股吸引買盤而造就成交占比超過七成，包括：聯電（2303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）等半導體族群走勢也表現亮麗。車用電子的立積（4968）、凌陽（2401）與聯傑（3094）股價今日也亮燈漲停。
分析師表示，今日台指期結算後，陸續有科技指標股的法說會登場，短線科技股交易熱度仍強烈，但投資人宜留意量能變化，避免交易過惹引發股價震盪加劇。
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