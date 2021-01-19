台積電盤中創632元新天價 拉高台指期結算行情

萬寶投顧蔡明彰強調，台股來到16,000點，進入高檔整理，內在因素有本土病例增加及農曆年長假因素加重獲利了結賣壓，外在因素更重要，聚焦美元走勢，本週即將上台的拜登政府提出規模1.9兆美元刺激計劃，可望在2月中旬至3月中旬獲得國會批准，但現在兩黨在參議院各佔50席。

2021-01-19 09:57