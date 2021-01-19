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台股大漲逾200點 權證市場交投回溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股盤中大漲逾200點，並且站回測5日均線及15,800關卡，午盤權證成交金額達29.44億元，占大盤成交金額也提升至1.15%。報系資料照
台股盤中大漲逾200點，並且站回測5日均線及15,800關卡，午盤權證成交金額達29.44億元，占大盤成交金額也提升至1.15%。報系資料照

台股今（19）日強彈，盤中大漲逾200點，並且站回測5日均線及15,800關卡，使的權證市場量能增溫，今日午盤權證成交金額達29.44億元，占大盤成交金額也提升至1.15%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例回到90%之上，來到94.6%，而認售成交金額則降至5.4%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電群益05購10（075649）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、聯電（2303）、加權指數、鴻海（2317）以及國巨（2327）；標的股權證金額較前一個交易日普遍呈現增溫，包含：聯電、加權指數、聯發科（2454）、精測（6510）等；而權證金額較前一個交易日降溫的有長榮（2603）、元大台灣50（0050）等。

展望後市，法人認為，短期國內疫情干擾，台股高檔遭遇亂流，上下震盪加劇。指數昨日回測10日線後，強勁低接買盤進場，整體多頭格局不變。

台積電

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