抱股過年安心嗎？「日盛美股通」第一手春節行情不漏接

2020對所有人來說是始料未及的一年，受到新冠疫情衝擊，各國經濟紛紛衰退，但企業獲利目標不變的條件下，讓企業有機會調整營運體質與執行目標，美國身為全球第一大經濟體，更是投資人觀察的重點，在低利環境下，投資人的錢持續找尋出口。

日盛證券表示，去年因新冠疫情肆虐，2、3月主要資產類別出現價格大幅修正，3月在美國聯準會提供的充沛流動性支撐下，美股從3月谷底大漲，預估今年因美國疫苗接種，疫情可望明顯好轉，加上第四輪財政刺激經濟復甦，美國、歐洲及日本三大央行持續寬鬆，Fed將維持長期低利率，資金行情有利推升股價，所以投資人不需要過度擔心。

日盛證券為投資人統計近10年台股封關期間的行情，無論是道瓊、S&P 500、Nasdaq、費城半導體，上漲機率都超過60%以上，又以費城半導體指數表現最佳，過去10年第1季漲幅平均為7.33%，上漲機率高達90%，因此，投資人可參考第1季與農曆春節期間的行情逢低布局以提高投資勝算。

在各大投銀看好股市延續多頭氣勢，經濟持續穩健增長的環境下，投資人留意周期性股票、經濟重啟受惠股及估值合理的成長型股票，金融、原材料、工業等類股有望成為美股領頭羊，美股五大巨頭FAAMG應從疲軟的經濟成長趨勢和低利率當中受益，投資人不用擔心這些熱門科技股面臨類股輪動、或可能走向泡沫化。

近年來，愈來愈多國人想投資美股，卻不知從何下手，如果透過國外的財經網站，不但資訊量龐大，可能會因為語言隔閡漏掉重要訊息，日盛證券瞭解國人的痛點，與美國芝加哥期權交易所(CBOE)合作，推出日盛 Smart APP「日盛美股通」，是國內首家提供美股即時報價的券商，不僅報價即時，還有個人化的自選清單與簡單易懂的操作介面，讓投資人可以隨時下單、即時掌握最新市場訊息與帳務資訊。

日盛證券提醒投資人，農曆春節將至，台股封關期間海外交易維持正常運作，日盛證券提供24小時春節不打烊服務，投資人可利用日盛 Smart APP「日盛美股通」線上交易，讓投資人歡慶迎春節，也能輕鬆參與美股投資。