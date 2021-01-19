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搭上電動車題材！ 胡連盤中再奔漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
胡連董事長張子雄 記者曾吉松攝影／報系資料照
胡連董事長張子雄 記者曾吉松攝影／報系資料照

車用連接器胡連（6279）去年營運表現優於市場預期，由於該公司在車用市場已布局多年，近年來開始展現挹注營運的效益，今年市場看好該公司在全球電動車風潮中可望受惠，該股在昨（18）日收漲停板後，今（19）日股價盤中再攻上漲停板，股價寫下2年多新高。

胡連股價連2日攻上漲停板，今日盤中股價高點來到140元，股價寫下2018年8月以來新高，短線股價漲幅達2成以上，表現相當強勁。

胡連為汽車連接器製造廠，中國市場為重心，前幾大客戶皆為中國自主品牌分為吉利、長安、長城、比亞迪、上汽通用五菱與上海通用。目前除了連接器產品，與車廠開發保險絲盒與繼電器的BOX 系列產品，也開發新能源車高電壓高電流的連接線，與高速高頻的連接器產品。

近日外資法人也出具報告，看好該公司未來在中國市場可望受到車市持續成長所帶來的成長力道。

此外，胡連近年積極搶進電動機車和開發東南亞機車市場，市場法人看好該公司可望受惠電動車及東南亞機車線束出貨有所成效，法人樂觀看待各項動能陸續貢獻效益下，胡連2021年業績表現相對同業樂觀。

胡連 連接器 東南亞

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