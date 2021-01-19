外資看長榮 目標價升至45.1元

國際運價大漲持續，花旗環球證券報告指出，受惠市場需求強勁，去年以來運價上漲趨勢可望延續到第2季，除了上修今年航運業需求增幅至6.2%，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）漲幅也升至5%，台灣航運股首選長榮（2603），目標價升到45.1元，另陽明（2609）同步升評至「中立」，目標價提高到24.7元。

花旗最新報告上修航運業預測，並看好上半年景氣優於下半年。花旗表示，近期市場擔心，農曆新春後缺工的問題緩解，可能導致貨櫃業景氣從高峰滑落，但兩點來看，貨櫃供給短缺還不會那麼快結束，一是春節預估的閒置船舶只有2%，遠低於去年同期的20%，二是西方國家再度封城，塞港不太可能在1、2個月內解決。

花旗指出，由於載貨需求龐大，貨櫃業景氣至少熱到第2季，下半年新船投入才可能有供給緩解的初步訊號。該券商最新評估，今年整體航運業需求將成長6.2%，供給增加8%，指標CCFI漲幅約5%。

花旗進一步表示，次產業中，最看好乾貨動能，在去年上半年基期降低，預估今年上半年乾貨載運需求成長3.5%，供給僅增加0.5%，全年BDI指數平均的預測則自1,299點上修到1,479點，較去年水準成長40%。

相對地，花旗保守看油輪費率，去年6月費率達到高峰後就轉為滑落，今年在OPEC+帶頭減產石油及各國封城等利空影響，花旗認為，今年油輪費率仍呈下滑趨勢。至於貨櫃需求如前述，預測下半年供給會有較大變化。

對照台灣航運股，花旗指出，今年上半年貨櫃需求續強，有利長榮獲利能力再提升，其中，依其將今、明年CCFI預測提高到1,026點、924點，長榮去、今、明年獲利平均上修11%，每股純益（EPS）提升到4.92元、4.16元及4.43元，2.5倍股淨比換算的目標價45.1元。