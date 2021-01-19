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台股「八千金」露臉？精測早盤挑戰千元關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為 精測董事長林國豐（右）與總經理黃水可（左）。圖／精測提供
圖為 精測董事長林國豐（右）與總經理黃水可（左）。圖／精測提供

精測（6510）今（19）日早盤走低後，出現一路拉升走勢，早盤曾衝高到995元，有機會突破千元關卡成為台股八千金。精測與明(20)日掛牌上市的興櫃股王穎崴（6515）是否帶動半導體族群股價也成為關注焦點，穎崴今日早盤股價曾衝高到480.5元。

摩根大通近日出具報告表示，精測具備製造多層數晶圓測試探針卡（probe card）的優異技術，未來可望受惠多晶片封裝趨勢，展現高度成長，對其重申「優於大盤」評等，目標價自700元大幅拉高到1,320元，為首家看好精測重返千金的投資機構。

法人說，穎崴半導體精密度提升，高速、高頻的高階測試治具需求提高，今年穎崴營收可望年增挑戰兩位數，毛利率站上40%，每股純益可望來到17、18元以上。

精測 半導體

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