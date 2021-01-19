快訊

北極冷空氣掰！台灣進入「相對不寒冷」時期 維持到這時

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

題材加持！工業電腦龍頭研華直逼400元新天價

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
研華董事長劉克振。報系資料照
研華董事長劉克振。報系資料照

工業電腦龍頭研華（2395）今（19）日股價買盤點火，早盤最高一度來到每股396.00元，股價再創歷史新高、直逼400元新天價，今日盤中漲幅超過5％，展現龍頭氣勢。

外資看好研華中長期發展前景，認為5G時代帶動數據價值提升，推動對工業電腦（IPC）需求。而受惠政策強力推動工業物聯網（IIoT），將帶動中國大陸工業自動化需求。

工業電腦企業對於今年展望備受關注，據悉，龍頭研華仍維持長期目標、也就是營收年增5-10%的計畫不變，樺漢（6414）則在品牌及ODM業務成長下，法人也估計其營收、獲利持續年成長，其他如神基（3005）、安勤（3479）、凌華（6166）等今年也在產品、區域市場上有斬獲，喜迎金牛年。

去年受到新冠肺炎影響，打亂了工業電腦族群客戶出貨計畫，像是研華去年營收是近11年來首次遇到年營收衰退，不過法人認為，在全球企業資本支出逐漸恢復下，將對台工業電腦企業捎來好消息，研華業績可望在2021年年初恢復成長，全年度更是希望回到每年營收年增5-10％的成長軌道。

其他如凌華去年在中國大陸市場大豐收，中國大陸全年營收估年增高達5成，2021年預估也有雙位數成長，法人預估增幅約在10%。凌華去年度敲定與友達（2409）、鴻海（2317）的合作，該公司也認為，相關的投資均已逐步發酵，2021年一定會更好、2022年可望明顯放量。

營收 研華

延伸閱讀

COM-HPC艷麗現身 引領工業電腦模組邁入新世代

英特爾下單台積電！半導體果真「護國神山」 連陸都怕對我過度依賴

研華去年營收511.04億元 為歷史次高

趨勢型成長股 投資優選

相關新聞

陽明開盤漲停爆量 貨櫃三雄早盤震盪起伏

陽明（2609）今(19)日開盤衝上漲停板價26.15元，主要是股票恢復正常交易，也帶動長榮（2603）及萬海（2615...

面板喊漲四成雙虎利多 還有哪些也跌不下去？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，台積電法說會後，才短短兩個交易日大盤高低點相差了近700點，緩漲急跌是多頭的特徵，上周台股爆量長黑，技術上是整理的訊號，不致反轉，大家平常心看待即可。

專家觀點：電動車天邊彩虹 面板、NB脚邊玫瑰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股來到16,000點，進入高檔整理，內在因素有本土病例增加及農曆年長假因素加重獲利了結賣壓，外在因素更重要，聚焦美元走勢，本週即將上台的拜登政府提出規模1.9兆美元刺激計劃，可望在2月中旬至3月中旬獲得國會批准，但現在兩黨在參議院各佔50席。

定期定額買股 台積最熱

臺灣證券交易所發布去年12月定期定額交易數據，在台積電大漲效應帶動，台積電持續為國人最愛的定期定額個股，且交易戶數大增5...

精測股價暴衝 拚當新千金

新冠肺炎群聚事件衝擊，台股昨（18）日早盤一度大跌近300點，所幸買盤進場跌點大幅收斂，Aletheia資本及瑞信證券看...

瑞銀上修指數到「萬六」 點名九檔必買股

受到國內疫情擴散、美股回檔利空，台股昨（18）日早盤大跌295點，隨後資金行情發威，台積電帶領供應鏈穩盤並一路上拉，盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。