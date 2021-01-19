題材加持！工業電腦龍頭研華直逼400元新天價

工業電腦龍頭研華（2395）今（19）日股價買盤點火，早盤最高一度來到每股396.00元，股價再創歷史新高、直逼400元新天價，今日盤中漲幅超過5％，展現龍頭氣勢。

外資看好研華中長期發展前景，認為5G時代帶動數據價值提升，推動對工業電腦（IPC）需求。而受惠政策強力推動工業物聯網（IIoT），將帶動中國大陸工業自動化需求。

工業電腦企業對於今年展望備受關注，據悉，龍頭研華仍維持長期目標、也就是營收年增5-10%的計畫不變，樺漢（6414）則在品牌及ODM業務成長下，法人也估計其營收、獲利持續年成長，其他如神基（3005）、安勤（3479）、凌華（6166）等今年也在產品、區域市場上有斬獲，喜迎金牛年。

去年受到新冠肺炎影響，打亂了工業電腦族群客戶出貨計畫，像是研華去年營收是近11年來首次遇到年營收衰退，不過法人認為，在全球企業資本支出逐漸恢復下，將對台工業電腦企業捎來好消息，研華業績可望在2021年年初恢復成長，全年度更是希望回到每年營收年增5-10％的成長軌道。

其他如凌華去年在中國大陸市場大豐收，中國大陸全年營收估年增高達5成，2021年預估也有雙位數成長，法人預估增幅約在10%。凌華去年度敲定與友達（2409）、鴻海（2317）的合作，該公司也認為，相關的投資均已逐步發酵，2021年一定會更好、2022年可望明顯放量。