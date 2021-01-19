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台股開盤漲104點 早盤站回5日均線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股市今開盤上漲104.64點，開在15716.64點，早盤在台積電等權值股領頭帶動下，指數持續上攻，站回5日均線。記者杜建重攝影／報系資料照
台股市今開盤上漲104.64點，開在15716.64點，早盤在台積電等權值股領頭帶動下，指數持續上攻，站回5日均線。記者杜建重攝影／報系資料照

台股市今（19）開盤上漲104.64點，開在15716.64點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股領頭帶動下，指數持續上攻，站回5日均線。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國總統當選人拜登預計推出1.9兆美元刺激方案，且美國聯準會主席鮑威爾也在日前公開保證，不會縮減購債規模，意味資金行情仍有看頭。

籌碼面來看，雖然融資、券同增，但仍在安全水位下，且近期交易量屢屢突破新台幣4,000億元，交投熱絡，加上製造業採購經理人指數（PMI）連續6個月擴張，指數續揚至61.3%，為2017年3月以來最快擴張速度；若進一步拆解PMI分項，新訂單持續攀高至69.4%，存貨降低至49.9%，為連續4個月擴張後首度轉為緊縮，顯示景氣持續熱絡，後續仍有回補庫存機會。

美國聯準會 中國信託

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