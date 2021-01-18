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日月光投控去年每股純益6.47元 為合併以來新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

半導體封測業迎接歷年來最大訂單潮，半導體封測龍頭日月光投控去年也繳出合併矽品以來最佳成績，結算去年稅後純益達275.94億元，每股純益6.47元；日月光今（18）日股價正式站穩100元，創下同投控成立來波段新高。

日月光投控和台積電去年下半年即成為外資強力回補標的，兩者同為半導體指標廠，前是封測市占第一，後者全球晶圓代工市占第一。

外資看好日月光股價也一路上修，近期目標價上修至114元，外資僅零星一、二個交易賣超外，幾乎是一路買進。主因日月光投控在去年第4季法說會釋出打線封裝需求強勁，缺口高達三到四成，缺貨現貨更延伸高階覆晶封裝（Flip Chip）及晶圓級封裝（WLP）。

由於法人買盤不斷，日月光投控也罕見提前公布去年第4季自結財報，去年第4季稅後純益突破百億元，達100.45億元，季增49.6%，每股稅後純益2.35元，創歷史單季新高。

總結日月光投控去年合併營收4769.79億元，年成長15.4%，創投控成立以來新高，其中半導體封裝測試營收2,802.97億元，電子代工服務營收2047.23億元，均創新高；去年稅後純益275.94億元，年增63.7%，每股稅後純益6.47元，優於市場預估的5.8元，同創創歷史新高，反映接單非常強勁。

日月光投控也於本季調漲打線封裝報價一成，也是封測業多年來少見漲價行動，在台積電上周提出樂觀今年全球半導體景氣下，法人預估日月光投控今年也將以逐季成長的營運表現，營收和獲利續創新猷。

日月光 半導體

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