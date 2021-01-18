找來鴻海、國巨助陣 證交所引資納實體交流

臺灣證券交易所20日將攜手元富證券舉辦「THE GREAT RESET-New Industry Landscape after COVID 19」臺灣投資說明會，為證交所今年首場大型的引資活動，共邀請鴻海（2317）、國巨（2327）等19家上市、櫃公司參與，將結合實體交流及線上會議盛大舉行。

證交所去年因應全球疫情高峰，引資活動一律改為線上辦理，此次在國內疫情持續控制，首度於疫情爆發來，結合實體交流與線上會議進行引資，並找來多家台股重量級企業助陣，市場回響預期熱烈。

19家受邀的上市櫃公司包括鴻海、國巨、台達電（2308）、亞德客-KY（1590）、永冠-KY（1589）、旺宏（2337）、喬山（1736）、美律（2439）、奇力新（2492）、欣興（3037）、景碩（3189）、強茂（2481）、貿聯-KY（3665）、智伸科（4551）、鈺齊-KY（9802）、信驊（5274）、昇佳電子（6732）、M31（6643）及力旺（3529）。

證交所表示，本次引資首次安排上市櫃公司與國內外機構投資人進行線上和線下會談，在疫情期間，全球健身及電子辦公設備需求大增，相關供應鏈受到關注，因此特別邀請表現突出的半導體、電動車及家用健身等相關企業。

證交所2020年6月曾攜手元富證券共同辦理國際線上引資，來自日本、香港、新加坡與馬來西亞等地的機構投資人回響熱烈。今年證交所首場引資，再度與元富證合作，擴大納入國內法人參與，目的希望投資人及早啟動後疫情時代台灣資本市場新布局，提升海內外機構對我國市場與利基企業的瞭解。

證交所表示，此次同步於20日舉行線上專題演講，將向機構投資人分享疫情期間台灣資本市場發展成果，並介紹投資人關注的公司治理發展，傳達我國市場與國際接軌的開放政策。

該專題演講影片預計20日後上傳至證交所Webpro 3.0影音傳播網，投資人可同步掌握。

證交所指出，對台股市場參與者的服務將不斷精進，在今年首度舉辦實體與線上結合的引資活動，將持續規劃替上市公司與國內外投資人搭橋，提供機構法人和我國企業多元溝通管道，推動我國經濟及市場發展。