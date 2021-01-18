買盤逢低承接 台股小跌4點收15,612點

台股今（18）日震盪加劇，以上漲60點開出後，早盤賣壓出籠，指數一度跌破10日均線，大跌296點最低來到15,320點，然而買盤也持續逢低進場承接，尾盤大單敲進台積電（2330），帶動指數終場小跌4.39點，收在15,612點，成交量達3,120,72億元。

盤面上，權王台積電持續走高，上漲6元，收在607元、聯電（2303）漲0.9元，收在49.6元，盤面上車用相關也持續表現強勢，包含：廣宇（2328）、鴻準（2354）、同欣電（6271）、凌陽（2401） 、漢磊（3707）等股價紛紛逆勢走揚。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股基本面持續變好的態勢並未改變，加上缺料、缺貨的關鍵零組件類別持續擴大，需求持續緊俏，反映的是市場仍正向看待台股後續終端市場需求和補庫存的需求。目前對台股景氣樂觀，就資金面來看，水龍頭還繼續流，企業獲利會陸續上修，這類型的景氣行情接棒，股市就可望走得更久。