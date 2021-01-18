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廣宇跟母雞鴻海大吃車用 盤中股價漲、創近十年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。 報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。 報系資料照

連接線束及PCB廠廣宇（2328）受惠於母集團鴻海（2317）與中國吉利控股、中國電動車新創拜騰合作下，車用佈局可望大躍進，今（18）日股價無懼大盤盤中震盪下挫，廣宇股價再度刷下新高，最高來到每股43.7元，大漲超過7%，股價改寫近十年來新高，至午盤成交量為14.4萬張。

籌碼面來看，廣宇近2個交易日獲法人聯手追捧，上周四、周五三大法人在近2個交易日大舉買超1.46萬張，也激勵廣宇上周連拉出2根漲停板。

廣宇積極隨鴻海集團轉型、發展 3+3 策略，提升電動車 (EV) 及醫療相關產品的比重，其中車用線束預計今年起陸續放量貢獻營運，在鴻海積極拓展車用、電動車相關市場下，廣宇也將成為首要受惠者。

廣宇日前也應主管機關要求，公布去年11月自結稅後純益為5,800萬元，年增129%，每股純益0.11元。

鴻海 電動車

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