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台股震盪 航運股跌深反彈

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（18）日開高走低，加權指數一度跌破10日均線，隨後買盤逢低進場，帶動指數跌點收斂，而貨櫃三雄也出現跌深反彈，長榮（2603）、陽明（2609）早盤重挫後，午盤回到平盤震盪，而萬海（2615）表現最為強勢，午盤後指數已由黑翻紅，漲幅約2.6%。

先前市場焦點的航運股挾著漲價題材股價一路飆漲，短線急漲後的調節壓力出籠，籌碼面進入整理階段，股價於上周五紛紛跌破月線，不過外資有小幅回補陽明、萬海，而今日午盤也有買盤逢低進場承接航運股，帶動股價啟動跌深反彈。

展望後市，法人認為，中國疫情控制得宜，製造業生產活動正常，推升亞洲出口貨量大幅成長。而近期歐美地區疫情嚴峻，碼頭工人減少使塞港問題嚴重；短中期櫃位吃緊態勢不變，貨櫃運價持續看漲將有利於航商營運表現，短線上航運股還有跌深反彈優勢。

航運股 疫情 萬海

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