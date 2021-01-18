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大魯閣第二次買回庫藏股 盤中股價亮燈漲停

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
大魯閣總經理謝國棟。記者何秀玲／攝影
大魯閣總經理謝國棟。記者何秀玲／攝影

大魯閣（1432）宣布實施庫藏股，從今（18）日至3月14日預計將買回300萬股，買回區間價格為9~21.7元，主要目的為轉予員工認購。大魯閣在實施庫藏股利多激勵下，今日股價開盤即跳空開高，並旋即鎖在漲停價位，盤中委買鎖逾千張。

大魯閣上周董事會通過第二次買回公司庫藏股。大魯閣表示，公司今年將專注本業，在疫情沒有太大變化的前提下，預估運動休閒的人潮將持續回籠，加上新項目的開展，有利今年營運表現好過去年。

大魯閣去年新創事業部Roller 186滑輪場首店開幕，今年第二個據點將開出，且規模大於首店。大魯閣表示，台南南紡店預計最快今年3月底開幕，該場地占地600坪，鎖定高娛樂互動體驗，主要為開拓多元年輕族群所設。另外，今年將再引進新項目-全台首創新型態日式岩盤浴，首店將在新竹湳雅廣場，預計最快3月底開幕，岩盤浴委由日本專業設計，有各式主題岩盤浴健美房與冷卻房，還有日式的休憩空間，可望創造全新的消費體驗。

大魯閣經過近年的事業調整，目前旗下共計有兩家購物中心，台中新時代和新竹湳雅廣場，公司表示，台中新時代目前櫃位調整已告一段落，成效可望在今年顯現，而新竹湳雅廣場還在持續調整中，預計今年調整可告一段落。

在運動休閒方面，大魯閣目前在台灣擁有14家打擊場，4家保齡球館、1家卡丁車場、 2家健身房。內部目標今年持續拓展打擊場據點，最少新增1家，目前已和不少場地業者接洽。親子事業部方面，遊戲愛樂園目前有18家，今年會新增也會關閉部份據點，但整體規模會維持既有水準。

大魯閣 庫藏股

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