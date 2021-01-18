台股回測10日均線 權證市場交投量縮

台股今（18）日震盪走跌，早盤大跌逾200點並且回測10日均線，指數壓在盤下震盪，使權證市場量能大幅縮減，今日午盤權證成交金額達22.37億元，占大盤成交金額也降至0.88%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例降至90%以下，來到87.9%，而認售成交金額則升高降至12.10%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結元大台灣50（0050）的台灣50元大07購07（081574）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電（2330）、加權指數、元大台灣50、鴻海（2317）以及長榮（2603）；標的股權證金額較前一個交易日普遍呈現萎縮，包含：台積電、鴻海、長榮、國巨（2327）、聯電（2303）、欣興（3037）等；而權證金額逆勢較前一個交易日增加的有加權指數、群創（3481）等。

展望後市，法人認為，根據估計，今年整體台股企業獲利將加速成長，有望來到雙位數年增幅，帶動近期盤面類股輪轉頻繁，包括不少大牛股相繼落後補漲，配合指標權值股持續揚升，對於中長線台股指數不須設限。