台股急殺生技一支獨秀 檢測試劑股扮前鋒

台灣本土案例再加1例，為北部醫院個案接觸者，加上美股上周五回檔，使台股今早盤一度跌近300點，各類股幾乎全軍覆沒，僅生技股一支獨秀。其中，新股長聖（6712）股價攻頂，漲勢最強勁，早盤股價即攻頂，另，防疫概念相關的亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、普生（4117）、圓點奈米（6797）成為買盤青睞標的，主要是市場預期隨著國內外疫情升溫，對檢測試劑需求將再攀升。

台股急殺，強勢股拉回整理，生技股趁機突圍，高舉防疫大旗，吸引資金進駐。其中，上櫃生技指數盤中漲幅明顯高於上市生技類股指數，盤中一度來到144.82點，漲幅2.11%。另台灣生技指數盤中來到3980.56點，漲幅也近2%。

瑞磁生技（ABC-KY）表示，由於公司已取得第二張美國FDA核發緊急使用授權 （EUA） - 合併檢測方式（Pooling Testing），每台自動化檢測儀器MDx 3000每日最高檢測案例數可擴增5倍，由每日564例大幅擴增到2,820例，並於上月底向美國FDA正式申請EUA檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑，運用獨創的數位生物條碼多元檢測技術，將同時檢測新型冠狀病毒、A型流感病毒的3種分型、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒的六合一產品。目前是全球首家針對這六種病毒組合進行開發的專業檢測產品廠商。

普生日前也宣布，旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑喜獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核發新型冠狀病毒抗體檢驗試劑的專案製造許可，將有助於進一步打開新冠肺炎抗體試劑生產銷售表現，並同時持續進行美國、東南亞等地相關認證申請。