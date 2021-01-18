本土案例再起！口罩股扮資金避風港 恆大、康那香吸金

台灣本土案例再加1例，為北部醫院個案接觸者，加上美股上周五回檔，使台股今早盤一度跌近300點，不過，受到國內疫情再度拉警報影響，口罩股成為資金避風港，買盤轉進恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）、敏成（4431）等口罩上下游族群，其中恆大漲幅逾9%，康那香、南六、敏成早盤漲幅逾7%，呈現逆勢勁揚。

法人表示，繼桃園某醫院醫師，與同居護理師女友染疫後，再新增同院一護理人員感染，已是醫院群聚感染，是否再擴散還有10天的觀察期，加上年關將近，年前返台過節的國人持續湧進，目前海外疫情嚴峻，包括大陸河北疫情惡化、日本疫情陷入失控危機，美國疫情亦持續飆升，國內外疫情的升溫，使資金轉往口罩等概念股尋求機會。

法人表示，即便目前國內疫情轉趨緊張，但因過去一年台廠產量大增，加上2021年起的口罩實名制不僅口罩降價還增量，一般預期，供給仍大於需求，口罩業者較大的機會還是在海外。

像是美德醫銷售區域自亞洲擴展至歐美市場，除了台灣、新加坡，也在日本、美國設立倉儲，提供防疫物資給各國政府。康那香也推出「整廠輸出」方案，從原料、熔噴布到關鍵技術，服務橫跨上、中、下游，委託外貿協會推廣。