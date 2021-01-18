瑞銀上修台股至16,000點 推薦九檔必買好股

台股鼠年即將封關，大盤今（18）日在追價意願不足跳空開低，但買盤快速進場拉抬指數反攻15,500點大關，瑞銀證券發布台股策略指出，今年以來台股強勢，反映市場對於5G和電動車供應鏈動能看好，上修台股企業今年獲利增幅至18%，目標指數同步自14,980點提高到16,000點，為第五家外資喊台股攻「萬六」大關。

其他三家分別是里昂年初提高到16,800點，美銀證去年底喊16,650點，摩根大通喊16,600點，摩根士丹利在年初喊16,500點，並提出樂觀情境為19,000點。

至於瑞銀推薦台股攻「萬六」必買的股票，本次加入鴻海（2317）和富邦媒（8454），其日前才把富邦媒的目標價喊逾千元，另推薦台積電（2330）、環球晶（6488）、大立光（3008）、台達電（2308）、中鋼（2002）、台塑（1301）及統一（1216）共九檔。

瑞銀表示，近期台股震盪，但今年以來的漲幅仍超出預期，到15日為止，加權指數大漲6%，貢獻最多的是半導體類股，背後來自市場對5G循環及電動車發展看法更樂觀，為此該券商將台股企業今年獲利增幅自14%，提高到18%，裏頭對半導體及下游供應鏈的獲利預估成長10%及12%。

另一方面，瑞銀也注意到台股今年量能放大，除了外資自去年底來轉買，內資進場持續積極，提供台股充沛的流動性。其中值得注意，過去台股若在前一年被外資大賣，隔年常買超，透露外資有望繼續回補。

瑞銀補充，台股大漲後震盪難免，特別是四因素影響下，大盤可能整理，包括台股已從去年低谷來大漲八成，市場上修科技股獲利力道放緩、科技業庫存將進入調整、及去年和全年財報發布。不過在台股長線動能樂觀，瑞銀仍上修台股目標，2.7倍股淨比換算指數挑戰16,000點。