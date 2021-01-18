大立光盤中失守2,800元 創四年多新低

股王大立光（3008）在失守3,000元，股王寶座面臨矽力-KY（6415）的強力挑戰後，股價表現仍是沒有起色，今(18)日以平盤2,860元開出，雖一度振作卻不敵賣壓，盤中再失守2,800元，一度下滑至2,770元，創2016年6月以來、4年多的低點。

大立光去年第4季稅後純益69.52 億元，每股純益51.83元；累計去年全年稅後純益 245.29億元，年減13.21%，每股純益182.86元，雖為歷史第三高，但對今年首季展望保守，預估「2月會比1月更差，3月仍看不到」。

多家外資在大立光法說會後陸續調降目標價，最低下看2,665元，目前目標價約介於2,665~4,200元；大立光因高階鏡頭需求不如預期，除衝擊去年營運表現，也影響今年首季的展望保守，股價持續面臨下滑的壓力。

如果以台股本波一度攻上萬六以來的走勢來看，大立光可說是沒有漲到，且還持續面臨下跌壓力，今日以2,860元平盤開出，一度拉升至2,865元，可惜買盤不繼，隨著大盤走跌，大立光翻黑，一度下滑至2,770元，失守2,800元關卡，創4年多新低，與股后矽力-KY的距離一度拉至百元以內。