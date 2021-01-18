去年十大賺錢金雞母 0050、龍頭基金都上榜

境內基金2020年受惠股市大漲，資金充沛，規模強勁成長，基金公司跟著大賺，統計去年基金公司的管理費收入直逼300億元，創下歷年新高，十大賺錢的基金「金雞母」雖變化不大，有五檔熟面孔，但收入都比前年增加許多，新進榜的五檔則以熱賣新基金為主，包括元大台灣高股息優質龍頭（0056）、柏瑞ESG量化債券基金及元大台灣50（0050）等都上榜。

去年境內基金規模一度在11月創下4.53兆元新高成績，12月下滑到4.52兆元，仍為歷史高峰，合計全年增加5,186億元，更是近年罕見的成長佳績。

值得注意近來熱門的指數股票型基金（ETF）在去年增幅不大，但股票基金、配息基金及傳統熱銷的債券基金共同吸金，使境內基金大幅成長，基金公司跟著大賺。總計國內38家投信去年在境內基金管理費進帳296億元，較前年成長8%，是有紀錄以來管理費收入最高的一年。

其中，去年幫基金公司賺最多錢的十大金雞母，前五名跟前年的五強一致，排名也不變，但每一檔都比前年賺更多。依次有柏瑞特別股息收益、元大台灣50反1（00632R）、聯博全球高收益債券（00741B）、柏瑞全球策略高收益債券、及聯博收益傘型基金的聯博多元資產收益組合基金，分別進帳3.9億元至8.3億元不等。

上述前三名大賺8.2億、7.8億及5.1億元，更大幅超前其他金雞母賺2〜4億元，對比前年度該三檔基金收入為5.68億、5.61億及4.7億元，都有長足的成長。

六到十名變化較大，但也多是投資人熟悉的大型基金，類型來看，相較於前年的六到十名有三檔到期債券基金，今年有兩檔台股基金，還有ESG基金，市場風向轉向台股和ESG是一大特色。

包括安聯收益成長多重資產、元大台灣高股息優質龍頭、元大台灣50、施羅德2025到期新興市場債券，以及柏瑞ESG量化債券基金分以2〜3.3億元不等的金額拿下六到十名。費用率來看，十大金雞母以施羅德到期債券基金有3.45%最高，其他都在2%以下，總費用率普遍也低於2%。