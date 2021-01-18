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台股賣壓出籠 早盤一度跌逾200點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（18）日開盤漲60.06點，開在15676.45點，然早盤一度跌逾200點，回測15,300關卡，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等紛紛在盤下震盪。記者杜建重／攝影
台股今（18）日開盤漲60.06點，開在15676.45點，然早盤一度跌逾200點，回測15,300關卡，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等紛紛在盤下震盪。記者杜建重／攝影

台股今（18）日開盤漲60.06點，開在15676.45點，然早盤一度跌逾200點，回測15,300關卡，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等紛紛在盤下震盪。

上周五美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌。由於新冠變種病毒持續蔓延美國境內，且歐洲多國實施更嚴厲防疫限制，加上零售銷售數據不如預期，加劇早盤市場不安情緒升溫，拖累道瓊盤中一度下跌達379點。所幸，市場仍舊期待未來財政刺激案推行，及第4季財報陸續發布，尾盤跌幅有所收斂。

終場道瓊工業指數下跌177點，或0.57%，收在30814點；標普500指數下跌27.2點，或0.71%，收在3768.25點Nasdaq指數下跌114.1點，或0.87%，收在12998.5點；費半指數下跌62.8點，或2.05%，收在2992.76點。

展望後市，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股短線震盪有壓，本周首要關注拜登上任、當天恰好逢台指期結算，預期結算前會有震盪壓力，在經濟數據方面，可以留意經濟部公布外銷訂單、美國成屋銷售以及美國重量級財報數據公告，留意相關台廠表現。

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