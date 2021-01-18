拜登1.9兆紓困是美股特效藥？台股吹起「萬六」號角！

距離美國新任總統拜登就職不到一週，就職前夕拜登祭出1.9兆的紓困案、眾院火速通過川普彈劾案，美國政經連帶影響全球局勢動盪。

▌美股：雖華府政局動盪，但美股大致未受影響。14日美股三大指數小幅收黑，尤其四大科技巨頭GAFA表現疲弱。 ▌美元：近日美元指數下跌，美國公債殖利率動能下降。聯準會主席鮑爾表示「短期內不會升息，不會縮減購債規模」。 ▌台股：台股15日早盤一度突破「萬六」大關，護國神廠「台積電」更創下625元新天價。

美股》拜登1.9兆紓困案，專家喊標普4300 點，美股看多！

近期華府政局動盪，美股大致未受影響，14日美股三大指數小幅收黑，盤中道瓊指數與納斯達克指數更一度創下歷史新高，但在收盤前急轉直下。其中，科技巨頭GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）、推特（Twitter）與微軟（Microsoft）表現疲弱。

盤後，美國新任總統拜登公布 1.9 兆美元（約新台幣54兆元）紓困案，包含個人補助加碼1400美元；失業保險金增加至400美元，並延長至9月等措施，為受到新冠肺炎疫情重創的美國經濟、居高不下的失業率注射強心針。

下週拜登政府即將就任，且目前新冠疫苗接種進展順利，投資人預期美國經濟將「報復性反彈」。

高盛美股首席策略師科斯廷（David J. Kostin）15日發布報告表示，歷經2020年大幅反彈後，美股今年將持續上攻，預估今年標普500指數將上漲 14%，上看 4300 點，同時更警告美國科技巨頭尚未反映反托拉斯調查的風險。

美元》鮑爾喊短期內不會升息，美元仍疲軟！

先前，民主黨贏得喬治亞州參議員決選後，投資人預期拜登政府將完全執政、推出更多的財政刺激方案，使得投資信心增強，連帶激勵美國公債殖利率飆升。但美公債殖利率近期卻失去動能，美元指數也下跌。

14日，拜登公布 1.9 兆美元紓困案後，美債殖利率震盪走高，美元盤中保持升勢，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）鴿派言論卻無法支持債市，使得美元指數震盪走弱，尾盤小跌。

聯準會（Fed）持續購買債券、無限QE（量化寬鬆）等政策，被視為是美國股市自去年3月重挫後強勢反彈、創新高的主要動力。

去年12月終場利率決策會議決議繼續維持以上政策，且每月1200億美元的購債計畫，直到就業和通膨目標「取得實質的重大進展」。

主席鮑爾表示：「除非出現令人不安的通膨和失衡，否則短期內不會升息，不會縮減購債規模」更強調不宜太早退出寬鬆政策，同時承諾若真需要縮減資產負債表時，事先會有通知。

台股》早盤突破萬六收黑、台積電創625元新高拉回

台股15日早盤突破「萬六」大關，更大漲逾334點，創下歷史新高。隨著獲利了結賣壓湧現，但權值電子股陸續翻黑，大盤指數翻黑走低。

終場收在15616.39點，下跌90.8點，跌幅0.41%，失守5日線，週線仍上漲152.44點。熱錢持續湧入，成交量更暴增至 4331.57 億元。

權值股方面，晶圓代工廠、護國神廠「台積電」15日在盤中漲幅逾5.5%，股價更創下625元新高後拉回，終場收在601元。且成交量約有9.13萬張，創近一個半月來大量。

台積電美國存託憑證（ADR）漲勢強勁，14日收盤飆漲6.06%，創下收盤新高，帶動費城半導體指數收紅；聯電ADR也有6.97%的漲幅，最終收在9.51美元。

先前漲多的航運股，15日明顯修正。指標個股萬海、陽明和長榮同步跌停，最終收在43.25元、23.35元、34.25元，跌破月線支撐。另外，鴻海、電動車概念股帶頭走強，指數跌幅收斂。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.1.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）