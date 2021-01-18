台積電600元還能買嗎？把握這個原則就能「睡得著、抱得牢」

今年最夯神股，非台積電莫屬，可說買到就賺到！眼看台積電股價來到六字頭，加權指數也一度衝破「萬六」大關，許多投資人不禁有些忐忑，600元的台積電到底要如何上、下車，才能保平安？

台積電股價從500元衝到600元，只花了41天！眼看股市資金派對延燒，「護國神山」台積電的股價頻創新高，讓不少投資人既扼腕又心動：六字頭的台積電還能買嗎？

1月14日，台積電在法說會上宣布大幅上修資本支出，外資一片叫好，摩根士丹利搶先上修，華興資本、里昂證券等六大外資同步調高目標價，共有三家都喊破800元，最高的是華興資本，喊出865元的歷史天價！

「台積電端出的成績單，優於市場預期！」國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理指出，台積電明年的資本支出比市場預期高很多，從原本預計的200億美元，拉高到250至280億美元。

不僅如此，台積電的資本支出有八成都用在先進製程，「這將確保台積電在先進製程保持領先，並持續拉大和同業的差距。」

「更重要是，公司預估的成長力道。」蔡明翰指出，台積電預計未來五年營收成長10％至15％，一改過去5％至10％的預期，明顯拉升許多，主要是來自5G、物聯網、高速運算、車用等，成長都高於預期。

蔡明翰認為，雖然在法說會之前，台積電股價已經領先反應，但公司的說法比市場預期來得好，而且不止是短線的利多，而是長線的看法，可望帶動台積電股價繼續上攻。

「外資紛紛上修目標價到700元至800元，台積電股價長期仍有機會上漲，」同樣樂觀看待的德信證券自營部資深協理林明謙，仍提醒說：「台積電短期漲幅很大，過高點之後，會在600元上下震盪。」

面對600元高價的台積電，手上有持股的人，擔心股價漲多回檔；沒持股的人，又怕這時候搶進被套在高點，可說是左右為難，到底投資人該如何操作？

現在想進場？把握一個原則：分批買進，逢黑就買

「趨勢比股價位置更重要！」蔡明翰指出，很多投資人在意股價位置，貴的不敢買、便宜的拚命買，但投資要看的是成長趨勢，倘若趨勢不對，哪怕股價再便宜，都不代表可以買。

相反的，當一家公司的成長趨勢確立，短期又沒有特別的風險，這時就不需要考量股價位階，要從未來三年的方向來看，「台積電的業績年年創新高，在趨勢沒有反轉時，就不用太害怕，要用偏多的思惟來看待。」

六字頭的台積電如何進場？蔡明翰建議把握一個原則，就是「分批買進」，因為「你不買，就會看著它一直漲；但如果一次買進，又怕買了之後會下跌」。

蔡明翰建議，手中資金可分成三到五筆，只要翻黑就買進，「如果虧損超過你購買的3％，就再加碼，再跌再買；一翻回來就全賺了」。另一個不擇時的方式則是「定期定額」，不管價位、規律地買。

台積電股東們：該抱緊處理，還是落袋為安？

「已買進台積電的投資人，暫時不需要考慮下車，」蔡明翰指出，除了看好台積電的長期趨勢之外，大盤每年有三個時間點表現特別好，包括7月、年底的12月，以及2、3月春節，目前看來，今年仍會有紅包行情。

那麼，在何種情況下，台積電股價可能出現反轉？

蔡明翰提出兩個觀察點，首先是看產業面、競爭對手。「台積電建立了極高的門檻，對手不多，不僅有高獲利、高毛利的優勢，而且比起競爭對手三星、英特爾，有一個世代以上的技術層次落差，目前可說是沒有競爭對手。」

其次，要看經濟面，「如果像之前疫情一來，經濟不好，筆電手機賣不出去時，台積電獲利會衰退，股價就有可能反轉。」這意味著，國際與美國經濟面趨勢，才是攸關台積電走勢的重點。

蔡明翰認為，目前台積電的產業面風險並不存在，唯一風險是經濟面反轉的可能性。蔡明翰認為，「等到經濟活動回復到正常水準，不再持續成長，且股價也漲多時，風險才會出現。」

「當然，漲多的過程中，不排除回檔整理的可能性，」但蔡明翰認為，台積電股價修正之後，中長線仍是上漲格局，因此，投資人在趨勢沒有反轉時，就不用過度擔心。

林明謙認為，台積電短線漲多，春節長假前可能會有賣壓，想當台積電股東的人，可以等股價整理之後布局。至於持股水位很高的投資人，不想抱股過年，也可以先落袋為安。

更重要的是，站上600元的台積電，股價波動會變得更大，林明謙建議，買台積電要有長期投資的眼光，以及存股的心態，才能抱得牢、睡得著。

（作者／鄧麗萍 本文出自2021.1.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）