本周台股變數多 法人建議減量經營

台股上周盤勢在台積電帶領下，指數一路過關斬將，但展望本周台股，永豐投顧指出，20日美國總統將進行政權交接，經歷川粉攻入國會山莊的暴亂後，市場對於這一歷史時刻有所警惕，加上利多實現、指數不低，建議減量經營。

上周集中市場外資賣超54.73億，投信買超10.22億，自營商含避險賣超17億，三大法人合計賣超61.31億元；融資增加59.05億，融資餘額1986.75億元，呈現法人冷靜，散戶熱絡的景象。

永豐投顧表示，由台積電法說內容來看，台積電技術優勢再獲肯定，長線發展愈發清晰，不過，股價近期呈現加速上揚，外資對於目標價的估計已經改以2023年的獲利為基礎，顯然股價有提前兌現遠期利多的情況，應該轉趨謹慎。

此外，本波自12月下旬發動後，加權指數一路挺進，與月線乖離逐漸拉大，從均線看，固然是多頭排列，但是短中長期均線發散，其實已是多頭進程的中段。目前指數與月線乖離達到6%，儘管市場熱鬧滾滾，但是往後勝率漸次降低，因此該逐漸減持。

永豐投顧認為，去年的動盪有兩個因子—年初的COVID-19與年底的美國總統大選，兩者各位於兩端，卻彼此震盪，交織一整年，20日將是美國新任總統的就職日，這不是一個變因消除，而是新的局面。川普常以美國股市表現自詡，雖然短視近利，但是為股民歡迎；拜登中規中矩，著眼長線大局，大家嘴上歡迎，但未必心悅誠服。觀察美國股市，FAAMG表現鈍化，似乎心存觀望，股市需要適應新總統的邏輯，調整過程應該暫時避開。

永豐投顧表示，長線趨勢的景氣復甦、企業獲利成長、央行印鈔、疫苗普遍接種等利多不變，但短線股價攀高，利多出盡，建議減量經營，等待更好時機；本周指數區間看1萬5500點至1萬6000點。至於選股，半導體製造最大利多已經釋出，資金集中在電子，IC設計、PCB等可以佈局；至於傳產股方面，航運股震盪，工具機、腳踏車等市況樂觀，比較看好。