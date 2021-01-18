快訊

冷氣團持續 今下探6度 明起轉乾暖

本周台股變數多 法人建議減量經營

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股上周盤勢在台積電帶領下，指數一路過關斬將，但展望本周台股，永豐投顧指出，20日美國總統將進行政權交接，經歷川粉攻入國會山莊的暴亂後，市場對於這一歷史時刻有所警惕，加上利多實現、指數不低，建議減量經營。

上周集中市場外資賣超54.73億，投信買超10.22億，自營商含避險賣超17億，三大法人合計賣超61.31億元；融資增加59.05億，融資餘額1986.75億元，呈現法人冷靜，散戶熱絡的景象。

永豐投顧表示，由台積電法說內容來看，台積電技術優勢再獲肯定，長線發展愈發清晰，不過，股價近期呈現加速上揚，外資對於目標價的估計已經改以2023年的獲利為基礎，顯然股價有提前兌現遠期利多的情況，應該轉趨謹慎。

此外，本波自12月下旬發動後，加權指數一路挺進，與月線乖離逐漸拉大，從均線看，固然是多頭排列，但是短中長期均線發散，其實已是多頭進程的中段。目前指數與月線乖離達到6%，儘管市場熱鬧滾滾，但是往後勝率漸次降低，因此該逐漸減持。

永豐投顧認為，去年的動盪有兩個因子—年初的COVID-19與年底的美國總統大選，兩者各位於兩端，卻彼此震盪，交織一整年，20日將是美國新任總統的就職日，這不是一個變因消除，而是新的局面。川普常以美國股市表現自詡，雖然短視近利，但是為股民歡迎；拜登中規中矩，著眼長線大局，大家嘴上歡迎，但未必心悅誠服。觀察美國股市，FAAMG表現鈍化，似乎心存觀望，股市需要適應新總統的邏輯，調整過程應該暫時避開。

永豐投顧表示，長線趨勢的景氣復甦、企業獲利成長、央行印鈔、疫苗普遍接種等利多不變，但短線股價攀高，利多出盡，建議減量經營，等待更好時機；本周指數區間看1萬5500點至1萬6000點。至於選股，半導體製造最大利多已經釋出，資金集中在電子，IC設計、PCB等可以佈局；至於傳產股方面，航運股震盪，工具機、腳踏車等市況樂觀，比較看好。

台積電 台股

延伸閱讀

美國政權即將交接 法人估台股短線可能震盪

股海自由行／護國神山庇蔭 受惠股出列

股價狂飆！會有下個台積電嗎？網曝「3關鍵」：投資十年標的

台積擬擴產 紓解車用晶片荒

相關新聞

封關倒數 外資：台股可抱過年

台股上周攻克「萬六」關卡後爆量留下長黑K，市場擔憂元月行情提前熄火，不過摩根士丹利及投顧董總等內外資列出三利多，包括台股...

投資人嘆 賺指數賠價差

距離台股鼠年封關，已經進入倒數階段，雖然行情市況熱鬧非凡，近三個月加權股價指數強揚24.4%，不過上市櫃公司中，仍有逾四...

26檔強中強 股價飆逾倍

近三個月大盤大漲24.4%，台積電大漲近四成不稀奇，包括晶心科、廣宇、立積、乙盛-KY等26檔強中強，近三個月股價大漲逾...

台股潛力千金股 再點名六檔

台股量滾量直攻「萬六」大關，外資看好後市力捧新千金。摩根大通最新點名，精測具備製造多層數晶圓測試探針卡的優異技術，未來可...

台股漲幅百大 銅板股占75%

距離台股鼠年封關（2月5日），已進入倒數階段。觀察近三個月上市櫃個股中漲勢凶猛的飆股，可以發現市場資金偏好銅板股。統計近...

當沖強勢股 盤面新熱點

台股近來強勢上揚，不斷創歷史新高，促使短線交易盛行，投資人大玩沖沖樂，助推行情交投暢旺。隨著短線交易風潮日熾，當沖已成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。