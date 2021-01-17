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00881、0050帶頭衝 ETF人氣衝破170萬人

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
註：15日第一金工業30溢價6%，富邦VIX溢價14%。資料來源：CMoney、各投信官網
註：15日第一金工業30溢價6%，富邦VIX溢價14%。資料來源：CMoney、各投信官網

台積電（2330）營運展望超越市場預期，15日股價一度創高，投資人買氣前所未見，不僅帶動整體交易爆棚，投資台積電的ETF關注度跟著飆高。統計元月迄今交易僅短短兩周，ETF受益人已大增4.4萬人，來到172萬新猷，前五大貢獻的ETF全數買台積電，堪稱「台積電投資狂潮」。

國內ETF投資人在去年大幅成長九成，總數達167萬人，是歷來最大一波ETF投資熱潮。今年市場發展續看好，因為台積電，在沒有新基金刺激下，人氣增速還加快，尤以國泰台灣5G+（00881）、元大台灣50（0050）人氣增加最多，合計兩周全體ETF受益人增4.4萬人，已約當去年增加人數的5.5%；業界樂觀不久將挑戰200萬人大關。

今年開年全球股市氣勢如虹，台積電提前啟動法說會行情，更展現卓越的飆漲動能形成「全民瘋權王」熱況，在過去已經因為高「含積量」引發關注的ETF交易更火熱，這些ETF雖不完全投資台積電但有風險分散、更能幫助持續投資且更低廉的交易門檻，連帶使整體ETF人氣飆高。

觀察此波ETF人氣躍升，最大動力就來自台積電概念ETF，過去兩周增加前五大熱門ETF，罕見清一色都是有買台積電的ETF，並以國泰台灣5G+大增3.5萬人最多，總數首度達16萬人。這檔投資台積電比重約30%，訴求用最低的價格入手台積電，有吸引力，還在台積電法說會前大幅溢價，成為押寶利器。

二到四名的元大台灣50、富邦台50（006208）、富邦科技（0052）是傳統高「含積量」的ETF指標，日前元大台灣50、富邦台50投資台積電比重才剛跨越五成，富邦科技來到73.5%，是上市櫃ETF「含積量」前三。三檔ETF的受益人也全面飆高，元大台灣50、富邦科技並首度締造20萬人及1萬人里程。

第五名、有硬5G ETF之稱的元大未來關鍵科技（00876）投資台積電比重不到一成，但台積電看好5G發展，預估今年5G手機滲透率自去年的18%提高到35%，有近倍的成長速度，投資人也緊抓商機。這檔ETF吸引關注還有領先的績效，成立半年來大漲42%，是台股四檔5G ETF中績效最好。

其他人氣成長六到15名題材分散，但大致仍看出投資人偏好高成長科技股，以及行情震盪帶動期信ETF的交易機會，包括因下市風險受關注的富邦VIX（00677U），上周爆量下挫人數反增。

台積電 ETF

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