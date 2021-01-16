股價狂飆！會有下個台積電嗎？網曝「3關鍵」：投資十年標的

台積電近期股價頻創新高，昨（15）日盤中甚至來到625元，成為許多人的投資目標，對此有網友好奇「台灣會出現下個護國神山嗎」，問題曝光後，內行點出「3關鍵」並直言「只要做到就有機會」。

原PO在PTT發文表示，台積電股票不斷往上飆，有些人嫌太貴選擇暫時觀望，或是嫌上車的門檻有點高，那麼「台灣有機會出現下一個台積電嗎？」原PO指出「穩健、長久、獲利穩定」且股價目前不高的企業，較有可能成為下個台積電，「那麼鴻海會是嗎？或是其他半導體公司呢？作為投資十年的標的」。

貼文一出，網友們留言回應，「有吧！但股票還沒漲起來沒人信」、「可能會有下一個台積電，但是要培養出一個台積電，需要非常多的資源還有機會，資金、市場、技術、運氣缺一不可」、「真的要看對趨勢，公司也要爭氣，然後就等成長爆發」、「不可能有了，台積電的技術是超多年累積起來」、「超級難，要能讓世界非它不可，這百年難得一見的台灣公司，但它可是跟人競爭千錘百鍊而來」。

也有鄉民提到，台積電能有現今傲人的成績，主要歸功於「研發技術」，「或許問有那間公司願意跟台積電一樣，投入這麼多預算下去做研發搞不好有機會」、「台灣的研發能力，除了台積電只有台積電，其他人沒錢也沒遠見」、「台積電靠世界知名度和市場獨佔的技術性稱霸」。