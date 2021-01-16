台積電領銜的台股 謝金河：短線可能要休息一下

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「台積電領銜的台股，下一步？」一文，他表示，台積電法說會再度成為市場焦點，一是台積電公布第四季財報，在新台幣大升值下，毛利率達54%，單季淨利1427.7億元，Eps5.51元，全年浄利5178.85億元，全年Eps19.98元，這比2019年的淨利又大幅成長38%，對台積電來說，又是豐收的一年，真正展現護國神山的角色。

他說，二是台積電的支本支出拉高到260到280億美元，一家公司的資本支出等於台灣兩年的國防預算，這個威力非同小可。這個大額資本支出也代表未來台積電有更多的設備投資，相關設備供應鏈，股價也隨之翻騰。三是台積電預告首季的營收用美元計還比第四季成長，而今年的成長又優於整體半導體產業的成長。

謝金河說，這些利多全在一起出現，在美國的Adr一度跳空大漲逾10%，股價最高134.66美元，市值達6983億美元，已直逼FB，令人嘆為觀止。台股也因為台積電開出625元高價，跳空大漲334.4，指數跑到16041，台股又寫下新里程碑。

不過，他說，資金、人氣全往台積電擠，收盤指數反跌90.8，k缐是實體425.2的長黑缐，氣勢如虹的台股，短線可能要休息一下了。

謝金河說，去年7月28日，Intel驚傳7奈米製程不順，台積電adr跳空大漲14%，這個跳空大漲，帶領台股越過12682，台積電開高走低，留下長長上影線，台股也進入整理。這次帶領台股飛躍16000點，意思到了。