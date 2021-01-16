股民賺紅包 瞄準三族群

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股農曆年2月5日封關倒數計時，雖然大盤短線漲多陷入整理，但在震盪換手後提供下一輪布局機會，法人看好，台積電／相關供應鏈、電動車／鴻海MIH、電子漲價概念股等三大族群，將是衝刺紅包行情的領攻指標。

台股本波多頭列車自去年12月下旬起沿5日線一路急駛，雖然昨（15）日因台積電法說後股價大波動，高檔出現主力調節賣壓，但法人評估，指數在拉回整理、籌碼換手後，仍有機會向上挑戰16,000點關卡。

群益投顧董事長蔡明彥、德信證券副總經理吳文彬認為，距離農曆年封關僅剩15個交易日，短線須提防20日台指期結算，以及大戶收回資金壓力，導致行情震盪加劇，但趁拉回仍可布局籌碼穩定、展望佳的題材個股或族群。

首先是台積電法說會釋出今年資本支出介於250億至280億美元，遠優於市場預期，5G、高速運算相關應用為大趨勢，2020年至2025年營收年複合成長率達10%至15%，帶動半導體多元題材發酵，相關設備及概念股中長期營運看旺。

特斯拉（Tesla）交車量持續攀高、蘋果傳出推電動車的時程等題材熱炒，全球資金聚焦相關概念股，連台股中的鴻海MIH聯盟（含部分鴻家軍個股）、台達電、和碩等走勢都跟著水漲船高，儼然成為大盤新一波主流族群。

至於晶圓代工、被動元件、記憶體、面板等電子漲價概念股，在產能供給有限，下游需求強勁下，第1季可望淡季不淡，也有助於抵禦新台幣升值壓力，法人籌碼持續進駐。

台積電 概念股 台股

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