三指標看台股 不算過熱

台積電周四法說大釋利多，台股昨（15）日台積電領軍下，盤中攻抵16,041點歷史新高後，獲利賣壓趁機出籠，「萬六」曇花一現，上市櫃合計爆出5,411億元史上第一天量，周K線連11紅。

法人認為，全球資金充沛，眼下的成交量還不能稱台股過熱，昨日漲多休息屬正常現象，後市仍有高點可期。

台股昨日在台積電ADR大漲逾6％及現貨盤中再創天價625元之下，早盤上漲至16,041點締造新里程碑，但因資金排擠效應，台塑四寶、大型金控、航運、鋼鐵等指標股調節賣壓湧現，指數震盪拉回，高低點差高達426點、為去年8月21日以來最多，終場下跌90點收15,616點，成交量爆出4,435億元歷史天量。

櫃買市場更加弱勢，終場跌3.23點收184.68點，一根長黑摜破5、10日線，成交量975億元，為史上第五大量。市櫃合計成交量5,411億元，與集中市場成交量同步刷新1月6日的紀錄，再創歷史最大量。

三大法人昨日同步賣超，其中，外資賣超40億元，連二賣，本周反手賣超54億元，終止連四買，外資在台指期淨空單減少3,266口，下降至24,852口。當沖占比上升至近三日最高的33.3%，融資則順勢減少32億元至1,954億元。

台股短短17日就攻上16,000點，不但成交量頻出現歷史大量，與年線乖離也達31%，引發過熱疑慮。

凱基投顧台股總分析師張明祥分析，目前全球成長股本益比約33倍，來到本波牛市相對高點，但較網路時代的50倍以上，仍有一段距離；台股本益比約19倍，與2007年高峰的22倍也有差距。

就籌碼面來看，「散戶有效交易人次占整體開戶人數比重」來到16.6%波段新高，但較往年20%的極端值仍有差距，隱含散戶尚未達到極度瘋狂境界。

此外，根據以往經驗，分析師上修個股評等家數達下修家數三倍以上時，將伴隨多頭末段的噴出行情，但這次多數分析師早在去年12月開始瘋狂上修投資評等，今年元月來反而開始居高思危，意味市場狂熱氣氛已有所收斂。