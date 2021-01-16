矽力再戰股王 一度達陣

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC矽力-KY昨（15）日持續挑戰大立光的股王位置，早盤一度短暫成功登上寶座，但收盤時仍位居第二，只能待下周開盤再行衝刺。矽力昨日盤中最高上攻至2,950元，受到大盤拖累，終場下跌80元，以2,740元作收，外資連三賣。

大立光昨日股價也下跌100元，收在2,860元，與矽力的股價差距縮小到120元，下周股價仍隨時可能交叉變天。

大立光於2012年初從宏達電手中拿下股王地位後，八年多來持續穩居寶座。如今雖然去年每股純益仍達182.86元，但獲利與毛利率下滑，遭遇營運正值成長期的矽力強力挑戰。

大立光的本益比，以去年每股純益來算，目前只有大約15倍，而矽力即使今年賺進五個股本，以當前股價來說，本益比接近55倍。

矽力在類比IC領域持續耕耘，去年12月業績為14.31億元，持續連五月創新高，帶動去年第4季業績刷新單季營收紀錄，累計去年全年合併營收更是達139.36億元，續攀歷史高峰，年增29.3％，如果以美元來計算，業績年增幅更達35.2％。

矽力去年前三季每股純益23.98元，法人估計去年全年應可賺進逾三個股本，今年業績年增率有望維持二到三成，每股純益近50元。市場之所以願意給予矽力較高本益比，估計主要看中擁有大陸供應鏈去美化效應加持，可望拿下過去由外商占有的市場區塊，半導體業今年的展望依然相當樂觀，整體營運前景佳。

矽力 大立光 本益比

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