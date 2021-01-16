股海自由行／網通、離岸風電鏈 擁成長利基

台股強多行情結束進行整理，農曆年前建議獲利了結，台股在台積電法說會後利多回吐，除台積電上漲外，其餘類股皆墨，周K線爆量留長上影線，恐是短線將轉弱之訊號；另一方面，農曆年假期即將到來，加權指數去年底以來因美國大選落幕、新冠肺炎疫苗、經濟活動復甦等預期推升，但利多一一落實後，操作或宜趨保守，落袋為安。

短期轉弱，長期仍要觀察台灣護國神山台積電。台積電的法說會令人驚艷，除了去年第4季毛利率、營益率均優於財測預估區間上緣外，智慧型手機季成長13%是貢獻成長主因；去年每股稅後盈餘高達19.97元，資本支出更是一大亮點，預估2021年資本支出高達250億-280億美元水準，以中值265億美元計算，年成長高達53.7%，遠高於市場預期。

台積電資本支出提高，主要因應未來數年客戶對先進製程的強勁需求。展望後市，在高速運算方面，未來數年成長將優於公司平均，且應用廣泛，處理器的架構亦有創新之舉。我們認為，在Apple Silicon相關電腦熱銷、AMD市占率擴張，以及Intel擴大外包，均為台積電未來主要成長動能，短期可能面臨獲利回吐賣壓，但仍看好長期發展。

國內網通廠部分產品供不應求，能見度已至上半年，且直接供貨歐美營運商客戶、分散生產基地等策略發酵，有助於獲利攀升，我們看好網通族群今年將呈現營收、獲利雙成長，建議關注網通廠的成長。去年本是新產能建置完畢並貢獻的一年，惟疫情先後衝擊中國大陸、東南亞供應鏈，但也因為已提前分散產能，對於訂單調配更具彈性，且東南亞人工成本更低，只要稼動率維持高檔，即可享有較佳的毛利率。

今年國內網通廠各有成長利基，受惠較佳的產品組合，直供營運商效益浮現，有望呈現營收、獲利雙成長。

隨台灣併網容量持續放量，相關風電供應商營運將大幅成長，為減少碳排放量，台電計畫於2025年前將核能電廠、火力電廠汰除，然而台灣用電需求持續增長，除本身經濟成長帶動外，隨台商持續回台設廠，工業用電需求也大幅增加。

根據台電和經濟部資料推算，2025年若僅靠燃煤和燃氣發電，屆時備用容量率僅3.7%，遠低於政府10%標準，因此政府勢必得尋找其他替代能源。台灣海峽具有豐富的風資源，加上離岸風電容量因子為45%，高於太陽能15%，為穩定的發電來源，因此離岸風電為台灣未來不可或缺的能源之一。

根據政府發展目標，至2035年離岸風電總裝置容量將達到15.6GW，其中2024年和2025年為併網容量的高峰。目前台灣離岸風電開發已進到第二階段，政府也在該階段導入國產化要求，以提升台灣廠商競爭能力，希望日後台灣供應鏈除掌握台灣離岸風電發展商機外，也能爭取亞太地區的開發機會，由於水下基礎建設進入門檻相對較低，加上產值較大，為優先國產化項目，在離岸風電發展初期，台灣參與水下基礎供應鏈的製造廠商將同步受惠。

（作者是台新投顧總經理李鎮宇）