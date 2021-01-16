內外資挺 台積目標價喊865元

台積電法說會宣布大幅上修資本支出，內外資都驚豔。統計華興資本、摩根大通等12家外資、加上國內投顧有21家機構上修目標價，以華興資本一口氣喊到865元最高，麥格理、滙豐、高盛、里昂證券及本國大型投顧也喊逾800元，加計日前聯博喊出800元，共計七家內外資看好權王股價挑戰「8」字頭。

聯發科27日法說會將公布去年財報，麥格理證券昨（15）日出具報告指出，通訊晶片供不應求，聯發科去年第4季營收成長受限，相關需求預期遞延到今年；且晶片產能吃緊，支撐聯發科的毛利率穩在高檔，獲利表現更好，目標價上修到1,125元。成為Aletheia資本、里昂、瑞銀之後第四家上看千元的外資。

此波內外資上修台積電的力道堪稱近年來最強，多達12家外資上修，上修幅度從百元起跳，主因就是台積電大幅增加資本支出，被看好提前為英特爾外包做準備，台積電營運將三級跳。法說會展望優於市場預期下，周四台積電ADR大漲6%、昨日現貨一度大漲33元至625元的歷史新高，也拉升台股上衝萬六。尾盤雖壓回、上漲9元收601元，但全球市值仍排在第十名；外資終止連四賣，買超8,170張。

目標價看最高的華興資本表示，台積電大幅上修資本支出，市場多認為是為英特爾訂單做準備，但法說會中也提到，多數支出將應用在5奈米，反映5G及HPC需求更強勁。

華興資本也補充，台積電量產3奈米，將成為最強大的製程之一，包括英特爾可能在2022年導入3奈米。由於台積電長期成長目標因資本支出提高而顯著擴張，長投型投資人可望加碼，近期中國電商業風向丕變，部分大中華基金有換股需求，也有機會轉買台積電。