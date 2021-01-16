聽新聞
test
0:00 / 0:00

內外資挺 台積目標價喊865元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

台積電法說會宣布大幅上修資本支出，內外資都驚豔。統計華興資本、摩根大通等12家外資、加上國內投顧有21家機構上修目標價，以華興資本一口氣喊到865元最高，麥格理、滙豐、高盛、里昂證券及本國大型投顧也喊逾800元，加計日前聯博喊出800元，共計七家內外資看好權王股價挑戰「8」字頭。

聯發科27日法說會將公布去年財報，麥格理證券昨（15）日出具報告指出，通訊晶片供不應求，聯發科去年第4季營收成長受限，相關需求預期遞延到今年；且晶片產能吃緊，支撐聯發科的毛利率穩在高檔，獲利表現更好，目標價上修到1,125元。成為Aletheia資本、里昂、瑞銀之後第四家上看千元的外資。

此波內外資上修台積電的力道堪稱近年來最強，多達12家外資上修，上修幅度從百元起跳，主因就是台積電大幅增加資本支出，被看好提前為英特爾外包做準備，台積電營運將三級跳。法說會展望優於市場預期下，周四台積電ADR大漲6%、昨日現貨一度大漲33元至625元的歷史新高，也拉升台股上衝萬六。尾盤雖壓回、上漲9元收601元，但全球市值仍排在第十名；外資終止連四賣，買超8,170張。

目標價看最高的華興資本表示，台積電大幅上修資本支出，市場多認為是為英特爾訂單做準備，但法說會中也提到，多數支出將應用在5奈米，反映5G及HPC需求更強勁。

華興資本也補充，台積電量產3奈米，將成為最強大的製程之一，包括英特爾可能在2022年導入3奈米。由於台積電長期成長目標因資本支出提高而顯著擴張，長投型投資人可望加碼，近期中國電商業風向丕變，部分大中華基金有換股需求，也有機會轉買台積電。

台積電 外資 法說會

延伸閱讀

台積電沒有極限！資本支出再創歷史新高、毛利率50％起跳 至少再旺5年

台積電擴大投資 ADR漲近6%再登歷史新高

英特爾新品將釋單台積 預計下半年量產

外資首波報告出爐！大摩看台積 目標價升上706元

相關新聞

三指標看台股 不算過熱

台積電周四法說大釋利多，台股昨（15）日台積電領軍下，盤中攻抵16,041點歷史新高後，獲利賣壓趁機出籠，「萬六」曇花一...

矽力再戰股王 一度達陣

電源管理IC矽力-KY昨（15）日持續挑戰大立光的股王位置，早盤一度短暫成功登上寶座，但收盤時仍位居第二，只能待下周開盤...

內外資挺 台積目標價喊865元

台積電法說會宣布大幅上修資本支出，內外資都驚豔。統計華興資本、摩根大通等12家外資、加上國內投顧有21家機構上修目標價，...

股民賺紅包 瞄準三族群

台股農曆年2月5日封關倒數計時，雖然大盤短線漲多陷入整理，但在震盪換手後提供下一輪布局機會，法人看好，台積電／相關供應鏈...

股海自由行／網通、離岸風電鏈 擁成長利基

台股強多行情結束進行整理，農曆年前建議獲利了結，台股在台積電法說會後利多回吐，除台積電上漲外，其餘類股皆墨，周K線爆量留...

台股大量收黑要跌了？簡伯儀：量能將是下周觀盤焦點

台股今（15）在台積電（2330）法說交出遠優於市場預期成績單下，指數在電子族群領軍帶動，早盤走高，量能增溫，指數盤中創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。