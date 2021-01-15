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和碩盤中再爆14.4萬張巨量 月線連三紅

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
和碩董事長童子賢 （本報系資料庫）
和碩董事長童子賢 （本報系資料庫）

和碩（4938）今（15）日盤中再度改寫波段新高價，來到每股84.50元，股價再度改寫三年多來新高。今日盤中和碩成交量更是再度放大到14.4萬張巨量，多方氣勢盛之下，帶動和碩週Ｋ線來了一個大紅棒，月線更是連3紅，中多確立。

和碩12月營收為1,400.5億元，月減21.8%、年增8.8%，不過在iPhone 12與遊戲機業務暢旺下，和碩總計去年營收來到1.39兆元，年增2.42%，續創歷史新高，連續三年營收破1.3兆元，也為連續三年營收持續改寫新高。

和碩董事長童子賢看好電動車業務進展，預期今年電動車相關業績有機會翻倍成長，他日前透露，已規劃配合客戶在美國德州設廠。童子賢指出，台灣產官密切合作是好事，反觀美國是產業界各自發展。他認為，電池是電動車重中之重的部分，且應注意中國大陸也很積極發展。

他說，台灣如果不缺席，應該會在電動車領域找到機會。電動車的「電」，代表台灣過去以來擅長的資通訊、網路通訊及半導體有機會跨入此領域。

和碩業務的本質是服務業，用科技服務客戶，童子賢表示，和碩的客戶不只在美國，還有在歐洲與日本；至於海外製造據點，已規劃配合客戶在美國德州設廠。

近期市場也傳出，和碩本月份印度設廠一事就會與當地Tamil Nadu邦政府簽約，正式底定印度製造計畫，除了Tamil Nadu邦除了與和碩簽約外，印度最著名的公司之一塔塔（Tata）透過子公司塔塔電子（Tata Electronics）也跟和碩同時間與Tamil Nadu邦簽約，規劃在此生產iPhone零組件。

和碩 電動車

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