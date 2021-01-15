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台股量價均創新紀錄 跌90點收15,616點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為看盤示意圖。記者杜建重／攝影
圖為看盤示意圖。記者杜建重／攝影

台積電（2330）今（15）日盤中最高625元續創新高，台股今日收盤指數15,616.39點，下跌90.8點，成交量4,331.56億元，台股今日的量價均創下新紀錄， 盤中最高突破萬六關卡到16,041點，最低則到15,615點，高低差距超過400點。

櫃買指數今日收盤為184.38點，下跌3.23點，成交量為969.46億元。

台積電大漲領軍之下，台股一早開高並衝到16,041點，不過，量能急速擴增，第1小時成交量逾1,900億元，市場人士推估全日交易量可超過5,000億元，因而引發賣壓出籠，指標股的鴻海（2317）、聯電（2303）、國巨（2327）、聯發科（2454）、鴻準（2354）、愛普（6531）、環球晶（6488）都出現走低現象；投資人也警覺量大而採觀望態度，使得中場量能開始減緩增加速度。

千金股今日表現也弱勢，矽力-KY（6415）雖盤中超車大立光（3008）當短暫股王，但終場仍是大立光以2,860元居股王寶座；信驊（5274）、祥碩（5269）及旭隼（6409）表現弱勢，僅譜瑞-KY（4966）與亞德客-KY（1590）呈現漲升。

散戶熱中的航運股今日出現重挫，類股跌幅超過6%，貨櫃三雄的陽明（2609）、長榮（2603）及萬海（2615）收跌停；鋼鐵、塑化、造紙及生技類股也同步呈現弱勢。

多位分析師說，下周的台指期結算是觀察重點，但今年產業基本面佳，沒看壞理由；不過，短線的籌碼凌亂，需要整理清洗浮額後，才有利後市表現。

台積電 台股

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