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即便貸款也要搶買台積電？網民喊梭哈引熱議

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今天開盤指數大漲279.97點，一度突破16000點關卡，在站上16041點後回落，台積電（2330）開盤621元，大漲29元，盤中最高漲至625元，隨後漲勢收斂。 記者陳易辰／攝影
台股今天開盤指數大漲279.97點，一度突破16000點關卡，在站上16041點後回落，台積電（2330）開盤621元，大漲29元，盤中最高漲至625元，隨後漲勢收斂。 記者陳易辰／攝影

台積電（2330）真的是台股的護國神山，今(15)日早盤一度衝到625元，不斷飆出天價的台積電，到底還可不可以買？更是全民高度關注的話題；有網友在PTT貼文發問「要不要貸款買台積電?」引來熱議，多數回文「買」、「今天不買明天更貴」，但也有網友提醒量力而為。

台積電法說會報喜，台積電ADR續創歷史新高，台積電今日以621元開出，上漲29元，早盤一度衝高至625元，寫下歷史天價，不過，股價衝高後漲幅縮小，仍站穩在600元之上。

台積電股價持續創高，從去年3月的低點235.5元走高至站上600元大關，上漲過程每到一個關卡，300元、400元、500元、600元，不斷有投資人會問，台積電還可不可以買？網友今日在PTT貼文發問「要不要貸款買台積電?」，引來熱烈的回應。

網友表示，「大家現在都在買台積電，是不是要把房子拿去貸款All in台積電比較好，這樣應該可以買個20張，好多人喊上看1,000有點心動」；貼文一出，不少網友都是回應「要」、「現在貸款明年買兩間」、「房子要變大間」、「只會漲不會跌幹嘛不融資」、「賣老婆孩子歐印了，你太慢」、「財務自由靠這波了」、「上一個問質押有去辦的已經財富自由，你還在等什麼」。

也有網友回應，「300就有人來問了」、「600以下不買台積電的人現在才來問」、「600不買要700再買?而且這句話每個月要一直更新」、「肯定要，這裡只會喊300不買 400才要買 400不買 500才要買?」、「今天不買明天更貴」。

另外，也有網友對台積電的股價相當有信心，發文表示，「上看一千」、「1,000以內都是買點」、「現在不買難道要等1,000再買嗎?」、「我在800元等你」、「台積變聖經了，賣房賣地買GG，一生奇蹟」、「台積電的積是積千摳的積」、「當然要啊，無限QE，美國還在大灑幣，不all in等何時」。

不過，也有網友提醒，「量力而為，永遠要留生活準備金，不影響家庭正常運作」、「有多少錢做多少事，就這麼簡單」、「想想看房子沒了時的畫面吧」、「糕點」、「完了，感覺之後會崩很快」、「‥是有多愛當不風控的散戶?」、「當美國那邊泡沫破掉，每支股票都跑不掉時就知道了」、「我是不敢啦 不過富貴險中求」、「你能撐的過2年，那就真的可以貸款all in」。

台積電

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