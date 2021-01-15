0050總報酬率衝上543% 22日將除息3.05元

元大台灣50（0050）將在22日除息3.05元，元大投信公告，0050第二階段評價，確定22日除息金額3.05元，

加上去年下半年配發0.7元，合算2020年度共配發3.75元，為0050成立來個年度最高的配息金額。至於以今天0050盤中最高138元推算，本次配息率約2.21%。

元大台灣50ETF研究團隊強調，0050最大的魅力在於，股價成長創造的價格報酬率，自該ETF 2003年成立來到14日止，總報酬率已經高達543%。

觀察0050近十年每年度總配息金額持續成長，除了與各年底股價推算，0050配息率穩定達到3%至4%，更重要是，若投資人長期布局，早早買進，拿到的配息率不會只有目前ETF的2%多，譬如去年底買進將近2.5%，2019年底買進更有3.14%，因此愈早布局，愈能感受到配息優勢及報酬成果，建議投資人不只看短期配息率，放長布局、分批買進，更能享受投資好處。

0050自2016年改為上下半年除息兩次，除息年度因此可能和西洋年度有別，譬如該ETF於2020年1月和7月分別除息一次，看來是2020年除了兩次，但實際的除息年度為2019下半年、2020上半年，故今年1月21日除息直接看，是今年首次除息，除息年度上，則是2020下半年的除息。

0050在日前宣布22日擬除息3.05元後，元大投信進行第二階段評價，確定ETF仍可配發3.05元，22日將正式除息3.05元。

依2016年改為上下半年除息後，0050本次除息金額為同期1月最多，合算2020年除息年度共配發3.75元，也是各除息年度最高。當期（單次）殖利率則因0050隨大盤驚驚漲，現下滑到約2.21%。法人認為，近期台股行情強勢，0050填息可期，而更重要是長期布局有競爭力的ETF，享受複利效果。

元大投信表示，0050投資台灣最具競爭力的50大企業，市值排名台股前50強，近年來，相關企業營運表現及配息能力不斷增長，使0050即使跟著大盤飆高，股利金額和股息率也穩定增長，為投資人中長期波段操作或存股好選擇。在大盤高漲之際，可採分批進場，定期定額，小額如盤中零股、0050連結基金也提供較低門檻的投資管道，幫助長期參與台股動能。