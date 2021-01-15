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第一金工業30將於21日除息 早盤溢價飆6%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
因為高配息，第一金工業30漲幅超出大盤。券商軟體
因為高配息，第一金工業30漲幅超出大盤。券商軟體

台積電展望樂觀，台股今（15）早盤大漲一度觸及16,000點大關，但漲幅隨即收斂，12點大盤漲點已不到30點，台股ETF第一金工業30（00728）卻逆勢走強，午盤漲幅還高達2.29%，再攻早盤最高的30元整數關，市場推測應是該ETF即將除息，高殖利率持續引發搶進買盤，ETF溢價一度高達6.6%，比日前除息消息一出導致的3%溢價還多出一倍！

第一金工業30將在21日除息1.9元，配息公告發布後，ETF量能連續放大，11日一度達1,248張，創該ETF上市來最大，當時還因為買盤強勁，導致ETF早盤溢價3%，隨即在造市商賣單介入，溢價迅速收斂。

不過今天隨著除息日將至，第一金工業30又湧現搶買潮，10點後先有一波買盤拉升，11點後再有第二波買盤帶動漲幅擴大到2%之上，出現大盤漲幅收斂、ETF卻越漲越兇的怪象，溢價幅度跟著飆破5%、6%，12點後高達6.6%，股價蓄勢再衝今天最高的30元整數關，而今天相較於11日，看不太出來造市商積極介入，ETF的溢價不斷擴大。

法人表示，雖以第一金工業30將配發1.9元推算，30元仍有超過6.3%的殖利率，但投資人現在買進也要多付出6%成本。該ETF今天合理淨值約28.14元，股價卻來到29、甚至30元，若後續買盤沒有持續，溢價風險隨時可能出現，即一旦ETF股價靠攏淨值，便有明顯跌勢，投資人多付的成本立即看到損失。

法人強調，ETF投資應注意折溢價，當溢價超過1%以上，就代表買進要付出較高成本，即使是不斷上漲的強勢ETF，誰也不知道什麼時候收斂溢價，等股價下跌才後悔為時已晚，不宜過度追高。

ETF 除息 第一金

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