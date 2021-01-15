逃命或換手？法人：爆量仍謹慎樂觀看台股後市

台股今(15)日雖有台積電（2330）大利多激勵而大漲，也帶動科技股漲勢，但大盤或指標股爆量震盪，讓投資人心驚膽跳。法人說，今日爆量卻未必是逃命，有基本面實質者可視為換手，對後市行情仍未看淡。

今日大盤成交量在10點就接近2,000億元，引起投資人關注今日量能是否過大，也因而有先停利的說法，造成早盤走揚的多檔個股出現帶量下殺，鴻海（2317）、鴻準（2354）、聯發科（2454）、愛普（6531）、環球晶（6488）等指標股都出現量大。

今日排名成交量大的個股中，長榮（2603）、聯電（2303）及群創（3481）居前三位之外，鴻海、和碩（4938）、鴻準、 台積電、金像電（2368）、 偉詮電（2436）、敦泰（3545）、欣興（3037）、佳凌（4976）等股也排名前段班，這些股價至少在50元以上，甚至台積電超過600元的中高價股也在內，跟以往絕大多數是中低價股居前段班的狀況大不相同。

兆豐國際投顧董事長李秀利說，大盤爆量而指數在高檔進行橫盤，可視為換手，畢竟現在一套資金的輪動，造成電子股成交比重又屢屢超過八成，航運、鋼鐵、造紙、生技等類股表現疲軟，顯見資金轉進科技股，科技股中的指標族群出現震盪，但未完全弱勢。

華南投顧董事長儲祥生表示，去年7月28日及11月17日台積電也爆出巨量，股價雖短期走弱，但後市仍續向上攻，因此，今日爆量未必即代表不好；後續仍以美股為觀察重點，不過，台股連續兩年的強勢，今年是否還能續強，也需再觀察。

李秀利表示，台指期下周三結算，又遇到台積電釋出偏多訊息，因此，激發今日的大量，多空在此對峙應屬市場正常反應。台指期結算與美國新任總統拜登下周就職是下周觀盤重點，台積電還有利多嗎？ 就要看後續營收表現是否超出市場預期了。