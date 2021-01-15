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電動車事業加油門、子公司獲利轉佳 和碩早盤再攻高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

和碩（4938）今（15）日早盤股價再攻高，盤中大漲超過5%，股價更是一口氣來到波段新高84.50元，再度刷新三年多來新高，近五個交易日和碩股價狂漲25%。

和碩子公司今年大轉骨，除了金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）本周正式併入和碩，成為集團100%持股子公司外，其他集團成員也傳入好消息，包含IC載板廠景碩（3189）受惠於ABF供給吃緊態勢延續，法人看好今年獲利可望改寫近四年新高外，隱形眼鏡品牌晶碩（6491）今年獲利也可望再躍升，隨著子公司表現亮眼，對今年和碩毛利率將有正面挹注。

和碩去年首季受到子公司鎧勝-KY單季有較大的營業損失影響，去年第1季營業淨損2.82億元，為九年來首見本業轉虧，其實和碩近年來一直努力提升子公司獲利表現，也如願陸續於去年下半年開始展現出成績單，隨著鎧勝-KY併入和碩、快速改善體質下，加上其他子公司表現獲利明顯提升，對和碩毛利率表現將有正面挹注。

法人則預估，和碩本季預估營收季減25-30%，除季節性因素外，將持續追蹤美系客戶通訊產品出貨量。

和碩 鎧勝

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