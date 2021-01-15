台達電、國巨目標價 大摩上修至350元、680元

摩根士丹利日前對台股喊出16,500點目標，相對目前大盤再漲空間有限，但選股不選市能創造更高的報酬率，該券商最新報告指出，全球電動車發展加速及PC品牌看好出貨，為電動車、PC供應鏈評價提供上修潛力，進一步拉高電動車指標台達電（2308）和被動元件大廠國巨（2327）目標價至350元、680元，樂觀情境目標價更挑戰428元、1060元。

此外，統一投顧看好電動車與5G元件需求，今天早報也上修國巨目標價至700元，同步喊買華新科（2492）、目標價330元。外資圈對國巨最樂觀仍是高盛證券喊725元。

摩根士丹利報告中，以三個QA回應為何進一步上修部分台股權值股財務預測，首先是短線台股大漲，會不會帶來回檔壓力？摩根士丹利說，就其給出的16,500點目標，台股漲幅確實有限，但今年是選股不選市的一年，一些台股權值股展現高成長的動能，這些企業獲利預期在今年躍升20%，大環境同步推動資金流向新興市場，利基股的表現可望突圍向上。

其次，有投資人詢問，目前電動車對台灣供應鏈的挹注太低，會不會低到無法推漲股價？

摩根士丹利指出，台股市場確實有些投資人抱持這樣的想法，但他們將電動車視為破壞性創新，多數投資人對供應鏈的潛力低估。2020至2025年全球電動車出貨預期複合成長38%，滲透率將自去年的3%，倍數成長到13%，如此發展為供應鏈帶來可觀動能，應以更長遠的眼光進行操作。

三是今年PC／NB市場能否續強？摩根士丹利看法較保守，預估去年出貨大幅成長20%後，今明年年增幅降至3%至4%，但由於PC品牌樂觀看待出貨，該券商也不排除上修，成長動能預期來自Macbook和Chromebook。

對照台灣供應鏈，摩根士丹利認為，台達電電動車和5G事業潛能值得期待，今明年每股純益（EPS）預估11.2元、13.2元，31倍本益比推算目標價達350元。

摩根士丹利指出，國巨短線大漲，但本益比仍低於20倍，沒有偏貴疑慮，反觀國巨擴張版圖為搶攻電動車和5G商機建立更深的鏈結，加上MLCC、晶片電阻供不應求將重啟上漲循環，2021-2023年EPS預估35元、40元、49元，19倍及30倍本益比推算基本、樂觀目標價為680元、1060元。