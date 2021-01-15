台積目標價 外資喊出865元驚天價

台積電（2330）法說會大幅上修資本支出，外資圈驚艷！在摩根士丹利搶先上修，華興資本、里昂證券等6大外資同步上修，並有三家都喊破800元，以華興資本一舉拉高到865元的驚天價最高，再創外資圈對台積電喊的天價紀錄。

主要外資調整包括華興資本對台積電重申「買進」，目標價提高到865元，滙豐維持「買進」，目標價升至845元，里昂重申「買進」，目標價拉高到825元，美銀維持「買進」，目標價升至730元，野村重申「買進」，目標價提高到710元，摩根士丹利「優於大盤」，目標價升至708元，大和資本「持有」，目標價提高到550元。

此外，花旗重申「買進」、目標價670元，瑞士信貸「優於大盤」，目標價635元，兩家維持不變。本土則有凱基投顧升至800元，暫居投顧圈最高。

華興資本表示，市場解讀台積電大幅上修今年資本支出，瞄準英特爾將釋出的晶片大單，但以台積電3奈米的研發和量產進度，該機構有不同看法，認為今年資本支出應有大部分用在5奈米，代表台積電5奈米來自HPC、5G的需求更強勁，3奈米則是初步願意採用的客戶增加，就像過去7奈米過渡到5奈米，3奈米的效益要更多時間發酵。

不過華興肯定未來3奈米量產，將延續5奈米成為台積電最強勁的製程之一。台積電法說會同步拉高長期營收的成長展望，有利長投型投資人繼續加碼，另外是近期中國電商產業風向丕變，部分TMT基金換股也可能轉買台積電。該機構對台積電的本益比拉高到40倍。

里昂證券則以「為何不是30倍或更高本益比？」為標，呼應台積電展望強勁，市場評價進一步拉升。里昂認為，台積電大幅拉高資本支出，就是為了英特爾；近年英特爾每年提出150億美金的經費投入研發，換算到2025年，若英特爾將50%的CPU訂單委外代工，台積電五年內必須多增加70億至80億美金的資本支出，營運動能更強大。

里昂指出，台積電過去一年已經上漲76%，但更多的需求及強勁的製程，市場評價還有大幅提升的空間。其對台積電今明年每股純益（EPS）預測22.5元、27元，30倍本益比換算目標價825元。