快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

台積目標價 外資喊出865元驚天價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）法說會大幅上修資本支出，外資圈驚艷！在摩根士丹利搶先上修，華興資本、里昂證券等6大外資同步上修，並有三家都喊破800元，以華興資本一舉拉高到865元的驚天價最高，再創外資圈對台積電喊的天價紀錄。

主要外資調整包括華興資本對台積電重申「買進」，目標價提高到865元，滙豐維持「買進」，目標價升至845元，里昂重申「買進」，目標價拉高到825元，美銀維持「買進」，目標價升至730元，野村重申「買進」，目標價提高到710元，摩根士丹利「優於大盤」，目標價升至708元，大和資本「持有」，目標價提高到550元。

此外，花旗重申「買進」、目標價670元，瑞士信貸「優於大盤」，目標價635元，兩家維持不變。本土則有凱基投顧升至800元，暫居投顧圈最高。

華興資本表示，市場解讀台積電大幅上修今年資本支出，瞄準英特爾將釋出的晶片大單，但以台積電3奈米的研發和量產進度，該機構有不同看法，認為今年資本支出應有大部分用在5奈米，代表台積電5奈米來自HPC、5G的需求更強勁，3奈米則是初步願意採用的客戶增加，就像過去7奈米過渡到5奈米，3奈米的效益要更多時間發酵。

不過華興肯定未來3奈米量產，將延續5奈米成為台積電最強勁的製程之一。台積電法說會同步拉高長期營收的成長展望，有利長投型投資人繼續加碼，另外是近期中國電商產業風向丕變，部分TMT基金換股也可能轉買台積電。該機構對台積電的本益比拉高到40倍。

里昂證券則以「為何不是30倍或更高本益比？」為標，呼應台積電展望強勁，市場評價進一步拉升。里昂認為，台積電大幅拉高資本支出，就是為了英特爾；近年英特爾每年提出150億美金的經費投入研發，換算到2025年，若英特爾將50%的CPU訂單委外代工，台積電五年內必須多增加70億至80億美金的資本支出，營運動能更強大。

里昂指出，台積電過去一年已經上漲76%，但更多的需求及強勁的製程，市場評價還有大幅提升的空間。其對台積電今明年每股純益（EPS）預測22.5元、27元，30倍本益比換算目標價825元。

台積電 奈米 英特爾

延伸閱讀

台積電擴大投資 ADR漲近6%再登歷史新高

英特爾新品將釋單台積 預計下半年量產

外資首波報告出爐！大摩看台積 目標價升上706元

英特爾下單台積電！半導體果真「護國神山」 連陸都怕對我過度依賴

相關新聞

台積電衝625創天價 台股開盤漲279點

台股今(15)日開盤指數為15,987.16點大漲279.97點，台積電（2330）開盤621元，大漲29元。今日開盤後...

歷年最大手筆！台積電甩三星 資本支出暴增

為防勁敵三星追趕，台積電拚了！台積電昨天在法說會中宣布，為衝刺三奈米、五奈米及七奈米先進製程，今年資本支出衝高至二五○至...

台股沖沖樂 10檔當沖交易最熱門

台股近來高檔震盪，投資人居高思危，轉以短線交易為主，帶動台股當沖比占三成以上，昨（14）日為31.65%。隨當沖交易盛行...

看好先進製程 台積資本支出飆7,800億

台積電昨（14）日舉行線上法說會，公布今年資本支出為250億至280億美元（約新台幣7,000億至7,840億元），增幅...

股王爭霸再起 矽力-KY早盤短暫再登股王

台股股王爭霸戰激烈，矽力-KY（6415）今(15)日開高走高，一度衝達2,950元，股王大立光（3008）則是翻黑，兩...

就市論勢／食品、記憶體族群 利多

由於近期行情漲幅已大，加上台積電法說前夕，市場靜待權王法說展望下，台股指數昨日漲多回檔，指數整理修正，但K線仍舊收紅，顯示多方企圖心仍明顯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。