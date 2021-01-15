台股沖沖樂 10檔當沖交易最熱門

台股近來高檔震盪，投資人居高思危，轉以短線交易為主，帶動台股當沖比占三成以上，昨（14）日為31.65%。隨當沖交易盛行，包括台積電、鴻海、鴻準等個股均讓投資人大賺當沖財，成為市場熱議焦點。

台積電昨天受到ADR下跌、觀望法說會訊息、英特爾更換執行長等三大干擾，開盤即大跌，衝擊大盤指數大跌百餘點，但鴻海進軍電動車領域報佳音，順勢頂替上陣，執掌多頭大旗。

隨鴻家軍、電動車概念股帶頭走強，指數跌幅收斂，集中市場終場下跌62點、收15,707點，上市櫃成交量為4,825億元，其中上市成交量因台積電、鴻海等成交擴大、當沖盛行而放大至4,020億元，改寫史上第三大量。

法人動向方面，昨天三大法人僅自營商買超15.9億元，外資、投信都是站在賣方，各賣超89.3億元、22.5億元，合計三大法人賣超95.9億元。外資單日買超最多的是鴻海，高達9.3萬張，其次為和碩、金像電；台積電則因外資擔心股價已反映法說會利多而賣超3.1萬張居首。

根據統計，昨日投資人當沖獲利總金額前十大個股，分別是：鴻海的1.12億元，高居台股之冠，鴻準也有3,000多萬元，和碩、台積電有2,000多萬元，同欣電、金像電、晶豪科、華新科、長榮、國巨等也擠進前十名。

如以平均每張當沖獲利金額來看，則由旭隼以1.05萬元擠下前日的矽力-KY，高居第一賺，矽力-KY、亞德客-KY分別以0.88萬元、0.51萬元排名第二、第三。至於樺漢、研華、瑞祺電通、祥碩、和泰車、儒鴻、台積電等，則分居第四至十名，每張當沖獲利金額介於0.33萬至0.22萬元之間。

審視這些讓投資人大賺當沖財的個股，多為各產業指標龍頭或績優股，如台積電為晶圓代工龍頭；鴻海為全球最大的電子代工廠；同欣電則在合併勝利後，成為Sony和三星外，CIS專業封測代工的最大供應商。

兆豐投顧董事長李秀利表示，今年以來台股當沖強強滾，當沖熱門股都緊貼法人動向、技術線型，熱門股每天雖不同，不過當沖客都是跟著法人作，挑選當沖股首重三要訣，包括趨勢、盤勢、資金動用。